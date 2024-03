Die erste Firma baut jetzt im neuen Gewerbegebiet „Am Saugarten“

Es geht los: Mit einem symbolischen Spatenstich wurden die Bauarbeiten zum neuen Unternehmensstandort der Firma Alphavan in Leutkirch am Donnerstagnachmittag offiziell eingeläutet.

Das Innovations- und Produktionszentrum des Herstellers von Campervans, das hier bis Ende des Jahres entstehen soll, ist das erste gestartete Bauvorhaben im neuen Gewerbegebiet „Am Saugarten“. Was die Firma in Leutkirch plant.

Pläne für den neuen Standort

„Das ist der Grundstein für das Wachstum unserer Firma, mit der wir noch ganz viel vorhaben“, erklärte Philipp Wex.

Er stellte zusammen mit dem zweiten Gründer und Geschäftsführer Stefan Krause beim kleinen Festakt rund um den symbolischen Spatenstich das Unternehmen sowie dessen Pläne für den neuen Standort vor. Alphavan entwickelt, produziert und vertreibt fortschrittliche Premium-Campervans auf Basis von Mercedes-Benz Sprintern.

Groß und Klein freuen sich beim symbolischen Spatenstich über den offiziellen Startschuss zu den Bauarbeiten: Die Alphavan-Geschäftsführer Philipp Wex (2.v.r.) und Stefan Krause (2.v.l.), Hans-Jörg Henle (3.v.r.), Florian Rigal (rechts, Stadt Leutkirch), Georg Deiss (3.v.l., Xaver Deiss GmbH) sowie die Kinder von Stefan Krause. (Foto: Patrick Müller )

Gegründet wurde das Unternehmen, mit aktuell zehn Mitarbeitern, 2020 - und wuchs seither stetig, wie Wex erklärte. Am ersten Standort, einer Lagerhalle in Niederwangen, produzierte man sechs Fahrzeuge im Jahr. 2021 waren es nach dem Umzug auf das sogenannte NTW-Areal in Wangen bereits zwölf Fahrzeuge.

Und 2022, nach dem nächsten Umzug ins ehemalige Autohaus Wald in Wangen, 18 Fahrzeuge pro Jahr. In Leutkirch soll das Volumen bis 2027/28 auf 35 Fahrzeuge steigen, so Wex.

Standort mit Wachstumspotential

Dann sehe man, wie es weiterläuft, sagte er. Denn das, was jetzt gebaut wird - 1440 Quadratmeter Produktionsfläche und 250 Quadratmeter Nutzfläche für die Verwaltung - ist erst der erste Bauabschnitt. Vom verfügbaren Platz her könnte man den Standort nochmals um die gleiche Größenordnung erweitern, erklärte Wex.

Gleichzeitig betonte er, dass sich die Firma nicht über das Volumen definiere, sondern eher über die Innovation. So könne man auch die relativ hohen Preise für die Camper halten.

Blick auf die Baustelle: Ziel ist es, dass der Umzug noch im laufenden Jahr erfolgt. (Foto: Patrick Müller )

Ein Blick auf die Firmenhomepage zeigt: Für einen Van mit entsprechender Ausstattung muss man mit rund 240.000 Euro rechnen. Aktuell habe man beim Thema Innovation etwa die E-Mobilität im Blick. Hier möchte man von Anfang an vorne dabei sein.

Für dieses Ziel wolle man zum einen in der Produktion die Zahl der Mitarbeiter bis 2028 verdoppeln. Zum anderen wolle man sich auch die Entwicklungsarbeit mit eigenem Ingenieurspersonal ausbauen, was bisher aufgrund der Größe noch nicht möglich gewesen sei.

Generell sei der neue Standort mit seiner guten Verkehrsanbindung optimal, sowohl für die Mitarbeiter-Gewinnung als auch die Kunden-Ansprache. Wie Krause erklärte, werde unter anderem ein großer Parkplatz gebaut. Zudem werde das Firmen-Logo - auf dem „modernen und energieeffizienten Gebäude mit ästhetischem Erscheinungsbild“, wie es in der Firmenpräsentation heißt - von der Straße aus gut zu sehen sein.

Gefördert wird die Baumaßnahme im Rahmen des Landesprogramms „Entwicklung Ländlicher Raum (ELR) - Spitze auf dem Land“. Für dessen große Unterstützung in diesem Zusammenhang dankte Wex beim Spatenstich auch Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle.

Oberbürgermeister blickt zurück

Dieser blickte in seinem Wortbeitrag auf die Schritte hin, die zuvor erfolgt sind. Und erzählte unter anderem, dass die Firma nach der ersten Anfrage beim Liegenschaftsbereich der Stadt erst eine Absage erhalten hat. Er habe ihnen dann geraten, noch etwas zu warten, da zu diesem Zeitpunkt absehbar war, dass eine große Firma ihre Fläche wohl zurückgeben wird.

Auch bei der Förderung habe es zuerst einen Dämpfer gegeben, bevor es dann doch noch geklappt hat. Auch dank der Hilfe des CDU-Landtagsabgeordneten Raimund Haser, so Henle.

Gute Aussichten für die Firma

Mit Blick auf das Unternehmen sagte Henle, dass er entgegen der ersten Annahme schnell gemerkt habe, dass dies mit dem klassischen Wohnmobilbau nichts zu tun habe. Und, dass er sich sicher sei, dass es für die Produkt-Palette von Alphavan auch in den nächsten Jahrzehnten einen großen Markt geben werde.

Mitgebracht zum Spatenstich hatten die Alphavan-Gründer das jüngste Modell aus ihrem Haus, das von den Fähigkeiten her neue Maßstäbe am Markt setze. Durch den eigens entwickelten Dachträger mit großer Solarfläche sei etwa eine autarke Stromversorgung möglich.

Mitgebracht zum Spatenstich hatten die Alphavan-Gründer das jüngste Modell aus ihrem Haus. (Foto: Patrick Müller )

Neben dem Bauplatz von Alphavan sind im neuen Gewerbegebiet 13 weitere Gewerbeflächen erschlossen worden, die alle bereits schon länger vergeben sind. Auf dem einen oder anderen Nachbargrundstück finden auch schon Erdarbeiten statt.

Weitere Betriebe, die sich hier ansiedeln werden sind unter anderem: Riess (mit Sitz in Tuttlingen), Ax-Men (Buch), Traut Elektrotechnik (Altusried), Identica Valentin Wirtz (Leutkirch), Riedle Sanier- und Verputzarbeiten (Diepoldshofen), Frener Lohnunternehmen (Leutkirch), Leo Flachdachbau (Aitrach) und Junker Stahl und Fassadentechnik (Leutkirch).