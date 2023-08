Die bunte K4–Nacht steigt bei jedem Wetter

Offene Ladengeschäfte, offene Bars, überall Musik und Kunst — das sind die Merkmale, die die K4–Nacht am Freitag, 4. August, ausmachen. Kunst, Kultur, Kommerz und Kneipen eben. Ab 19 Uhr wird die gesamte Leutkircher Altstadt zum Verweilen einladen, heißt es in einer Mitteilung des Also–Vereins. Der Programm–Flyer weist auch in diesem Jahr wieder mehr als 40 Angebote aus.

Zahlreiche namhafte Künstler, die auch weit über die Region hinaus bekannt sind, zeigen ihre Werke. Ob Malereien, Grafiken, Zeichnungen oder Bildhauerei, das Kunst–Spektrum wird groß sein. Ebenso wie die Ausstellungsräume, denn es werden sich Keller, Lagerräume und Straßen in Kunst–Schauplätze verwandeln.

Wie Hauptorganisator Tezer Leblebici erklärt, werde die K4–Nacht in jedem Fall stattfinden — unabhänig vom Wetter und entsprechenden Prognosen. Sämtliche Künstler könnten ihre Werke in Innenräumen vorstellen und für die Bands stehen — falls es regnen sollte — entsprechende Überdachungen zur Verfügung. Live–Musik ist an sieben Standorten vorgesehen — etwa im Museumsinnenhof, in der Lammgasse, im Mondo Belfiore oder bei Delta–Möbel.

Kunst gibt es an rund 30 Standorten. Zum Beispiel im Atelier Lammart, wo mit Alexandra Pflug eine gebürtige Leutkircherin zu Gast ist, die seit mehr als 30 Jahren in der Grafik– und Werbeszene aktiv ist. Im Museumshof stellt Till Hamm aus. Seine Bilder „schaffen sich selbst“, heißt es in Programm–Flyer. Anki Immler und Ann–Kathrin Durach präsentieren derweil im ehemaligen Elektro–Merk–Gebäude ihre Kunst. Und etwa auch das ehemalige Café Albrecht wird zur Ausstellungsfläche. Dort zeigt Annette Wiese aus Hamburg ihre Acrylbilder.

Eine Besonderheit der diesjährigen K4–Nacht ist die Kunstbanner–Aktion unter dem Titel „Glück“. Insgesamt wurden Banner von acht Künstlern frei gestaltet, die über der Marktstraße aufgehängt wurden. Die Technik und die Farbe war dabei nicht vorgegeben. Diese besondere Möglichkeit der Kunst haben Ann Kathrin Immler, Ann–Katrin Durach, Tilmann Waldvogel, Till Hamm, Bernd Imminger, Horst Kämmer, Guido Weggenmann und Roland Hess wahrgenommen.

Um 21.30 Uhr und um 22.30 Uhr präsentiert Klaus Uhl am Gänselieselbrunnen seine Feuershow. Leony la Roc, Markus Ellhard und Clownin Isabell Stum laufen als „Walking Acts“ durch die Gassen. Um 23.15 Uhr wird dann der Abend mit dem traditionellen Feuerwerk über der Altstadt ausgeläutet.

Eintrittspreis