Auch in Leutkirch, Isny und Bad Wurzach haben die Proteste der Landwirte am frühen Montagmorgen für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Etliche Traktoren fuhren hupend durch die Städte und sorgten dafür, dass es auf vielen Straßen nur noch im Schritttempo vorwärts ging. Kurzzeitig kam es auch zu Straßenblockaden. Ein Überblick:

Leutkirch

Ab 5 Uhr hatten sich bereits unzählige Teilnehmer mit Traktoren - aber auch anderen Fahrzeugen - im Bereich des neuen Gewerbegebiets „Am Saugarten“ im Leutkircher Westen versammelt. Vor allem die Landwirte wollten mit der Protestaktion ihren Frust und ihre Enttäuschung über die Ampel-Regierung zum Ausdruck bringen. Aber auch einige Privatpersonen und Vertreter von Betrieben aus anderen Branchen gesellten sich hinzu. Ihr Mittel: Den Verkehr lahmlegen.

An vielen der Traktoren waren Schriftzüge montiert. „Niemand soll es je vergessen, Bauern sorgen für das Essen“ oder „stirbt der Bauer, stirbt das Land“, war darauf beispielsweise zu lesen. „Das geht alles in eine falsche Richtung in Deutschland“ und „die Regierung ist so scheinheilig“ - so begründeten zwei junge Männer ihre Teilnahme.

Gegen 6 Uhr setzte sich die Kolonne in Bewegung. In einem Rundkurs, der über die Zeppelinstraße, die Memminger Straße und die Wangener Straße führte, drehten die Fahrer zunächst ihre Kreise um das Leutkircher Zentrum. Weil sich die großen Fahrzeuge teilweise nur im Schritttempo bewegten, waren auch die weiteren Verkehrsteilnehmer stark beeinträchtigt.

Etwas später kam es zeitweise auch zu Straßenblockaden. So war etwa die Kreuzung Wurzacher Straße/Karlstraße (am Bahnhof) gegen 8.30 Uhr minutenlang nicht befahrbar, weil Traktoren den Weg versperrten. Ähnliche Blockaden gab es nach Angaben der Polizei kurzzeitig auch an den Autobahnzufahrten Leutkirch-Süd, Leutkirch-West und Aitrach sowie am Kreisverkehr in der Zeppelinstraße.

An vielen Stellen entspannte sich die Verkehrssituation im Laufe des Vormittags wieder etwas. Manche Teilnehmer der Protestaktion fuhren dann auch auf anderen Strecken im Stadtgebiet - oder machten sich auf den Weg zur Kundgebung in Ravensburg.

„Es läuft gigantisch“, berichtete Florian Martin, der die Leutkircher Aktion organisiert hatte, am Nachmittag auf Anfrage. Er schätzte die Zahl der teilnehmenden Fahrzeuge auf rund 250 - „Tendenz eher steigend“. Mit einer so großen Beteiligung hätten die Organisatoren nicht gerechnet. Noch bis 20 Uhr werden die Landwirte & Co. durch das Leutkircher Stadtgebiet rollen, kündigte Martin an.

Isny

Auch in Isny protestierten die Landwirte schon zu früher Stunde. Vom Sammelpunkt beim Ferienpark von Center Parcs aus ging es um 6 Uhr los. Ein besonderes Augenmerk legten sie mit ihren Traktoren auf die Hauptverkehrsachsen wie etwa die B12. Dort kam der Verkehr immer wieder kurz durch Blockaden zum Erliegen.

In der Stadt waren die Landwirte ebenfalls präsent und fuhren etwa in der Kolonne durch die Bahnhofstraße, aber auch einzeln von Punkt zu Punkt. Beliebtes Ziel waren die Kreisverkehre im Industriegebiet und am Isny-Markt. „Wir Landwirte sind stille Helden. Auch wir verdienen Respekt“ stand etwa auf einem Schild, das ein Bauer aus Beuren vor seinem Traktor angebracht hatte. Stundenlang waren er und seine Mitstreiter am Vormittag unterwegs, nach der Mittagspause ging es weiter.

Unterstützung erhielten die Landwirte unter anderem auf Höhe der Brauerei Stolz, wo auf einem Bierwagen ein Protestschild mit den Worten „Kein Bauer - kein Brauer!“ aufgestellt war.

Bad Wurzach

Wer morgens und am Vormittag auf der Bundesstraße von Leutkirch nach Bad Wurzach unterwegs war, musste Geduld mitbringen. Zahlreiche Traktoren sorgten dafür, dass es stellenweise nur im Schritttempo voranging. Auch Handwerker und der Landwirtschaft nahestehende Betriebe waren unter den Protestierenden zu sehen. Blockiert wurde zeitweise vor allem der Kreisverkehr Ziegelweise am Stadteingang von Bad Wurzach. Treff- und Anlaufpunkt der Bauern bildete die Gaststätte T4 an der B 465 bei Truschwende.

Durch die Innenstadt fuhren nur vereinzelt Traktoren. Eine ursprünglich angekündigte große Protestfahrt wurde kurzfristig abgesagt, weil zu dieser Zeit Rettungsdienst und Feuerwehr ausrücken mussten. Die Einsatzfahrzeuge seien problemlos durchgekommen, berichtete Kommandant Rolf Butscher. Schwierig sei aufgrund der Staus allerdings die Anfahrt der Feuerwehrler zum Feuerwehrhaus trotz Dachaufsetzer „Feuerwehr im Einsatz“ gewesen.

Die weiterführenden Schulen in Bad Wurzach berichteten von einem weitgehend normalen Schultag. Die Busse aus Richtung Aitrach und Aichstetten seien allerdings nicht angekommen, so die Schulleiter Julia Kiebler (Werkrealschule) und Dietmar Schiller (Realschule). „Für den zweiten Schulbus aus Seibranz gab es auch kein Durchkommen“, so Schiller weiter. Zwei Lehrkräfte seien gar nicht, eine verspätet in der Realschule eingetroffen. In der Werkrealschule kamen alle Lehrerinnen und Lehrer zwar teilweise etwas später, aber gut an. „Alles im Rahmen“, so Schillers Fazit. „Es war ruhiger, als ich befürchtet hatte“, sagte Kiebler.

„Einigermaßen geklappt“ habe die Anfahrt seiner Lehrkräfte, berichtete auch Klaus Amann, Rektor des Gymnasiums Salvatorkolleg. 79 Schülerinnen und Schüler hätten aber verkehrsbedingt nicht zum Unterricht erscheinen können. Das sind etwa 15 Prozent der Schülerschaft. Vor allem aus Richtung Kißlegg habe es für den Schulbus kein Durchkommen gegeben.