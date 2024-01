Dichtung, Drama, Deftiges

Alte und neue literarische Perlen unserer Muttersprache hat Johannes F. Kretschmann „ausgegruschtelt“ und verspricht zusammen mit der Schauspielerin Hanna D. Stauß eine fetzig in Szene gesetzte Lesung mit Gaude, Gschroi und Noschtalgie am Samstag, 3. Februar, um 20 Uhr in der Malztenne der Brauerei Härle in Leutkirch.

Der Laizer Autor und Sprachwissenschaftler Johannes F. Kretschmann und die Schauspielerin Hanna D. Stauß aus Inneringen rezitieren mit szenischem Gebäffzg altehrwürdige und zeitgenössische schwäbische Dichterinnen und Dichter wie Sebastian Blau, Michel Buck, Ingrid Koch und Hugo Brotzer. Dazwischen verlautbaren sie die liederlichsten Schmährufe aus der Schimpfwörterei von Thaddäus Troll und tragen eine „Goischtergschiicht“ aus Kretschmanns Feder vor. Zum dramatischen Finale schlüpfen sie in die Rolle von Adam und Eva beim Sündenfall aus Sebastian Sailers „Schwäbischer Schöpfung“. Auch die neueste Tüftelei aus der schwäbischen Küche, vegane Kochrezepte zünftiger Klassiker, werden anschaulich schmackhaft gemacht. Die kurzweilige „Komeed“ taugt für Jung und Alt, fiar Bodaständige ond Reigschmeckte.

Der Eintritt: 15 Euro an der Abendkasse, 13 Euro im Vorverkauf im Brauereikontor. Schüler, Studenten und Härle-Klubber zahlen zwei Euro weniger.