Das Fachbüro Imakomm empfiehlt derzeit keine Ausweitung der Fußgängerzonen in der Leutkircher Innenstadt ‐ jedenfalls nicht unter den aktuellen Rahmenbedingungen. Das ist eines der Ergebnisse eines Gutachtens unter dem Titel „Innenstadt Reloaded“, das die Firma im Auftrag der Stadt Leutkirch erstellt hatte. Die Analysen sind in der Gemeinderatssitzung am Montagabend zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Die wichtigsten Ergebnisse und Handlungsempfehlungen des 178 Seiten umfassenden Gutachtens.

Weder eine Fußgängerzone in der südlichen Marktstraße noch eine gesamte autofreie Altstadt könne die Firma Imakomm unter den aktuellen Voraussetzungen empfehlen, erläuterte Matthias Prüller, Vertreter des Instituts für Marketing und Kommunalentwicklung. Werden einige Rahmenbedingungen geändert, erachtet das Stuttgarter Büro eine Fußgängerzone ‐ beschränkt auf die Marktstraße-Süd und nur zwischen Ostern und Oktober ‐ aber durchaus für sinnvoll.

Neue Außengastronomie

Damit diese Variante perspektivisch empfohlen werden kann, müssen nach Angaben von Prüller unter anderem bestehende Leerstände an zentralen Stellen in der Marktstraße behoben werden. Es brauche einen Ausbau der Außengastronomie in der südlichen Marktstraße und eine verstärkte Begrünung sowie die Einrichtung von Aufenthaltsräumen. Zudem sollte laut Imakomm „eine regelmäßige Bespielung des öffentlichen Raums“ gewährleistet sein und weitere „Besuchsgründe“ installiert werden.

Für die Umsetzung gibt es nur eine Chance. Und die muss gelingen, betonte Prüller.

Denn wenn Betriebe wegen verschlechterter Bedingungen abwanderten, werde es schwer, Ersatz zu finden.

Gründe gegen autoarme Altstadt

Gegen eine autoarme Innenstadt sprechen aus Sicht des Stuttgarter Büros einige Gründe. Zum Beispiel, dass eine „Bespielung aller Bereiche“ nicht umsetzbar sei und dadurch „Frequenzlücken“ entstehen würden. Einzelne Betriebe müssten „starke Einschränkungen“ bei der Erreichbarkeit hinnehmen. Zudem sei eine zeitliche Regulierung des Lieferverkehrs nicht durchsetzbar.

Vier Handlungsschwerpunkte

Generell hat Imakomm in der vorgelegten Analyse vier Schwerpunkte ausgemacht, die für eine Stärkung der Leutkircher Innenstadt vorrangig angegangen werden sollten. Dazu zählt, die Verweilqualität auszubauen ‐ vor allem durch nicht kommerzielle Aufenthaltsräume als „Wohlfühlinseln“ und Treffpunkte. Zudem müssten solche bereits bestehenden Bereiche besser gekennzeichnet werden. Hintergrund: Es kommen laut Prüller ausreichend Besucher ins Leutkircher Zentrum, diese blieben allerdings häufig relativ kurz.

Ein weiterer Baustein beinhaltet, „Qualitätsstandards für alle Bereiche“ zu entwickeln. Die Gutachter empfehlen, die „hochwertige Wohnnutzung“ zu intensivieren. Derzeit sei der bauliche Zustand einiger Altstadt-Gebäude sowie die Schaufenster- und Außenansichten „optimierbar“.

Neue Einzelhändler gewinnen

Als dritter Schwerpunkt ist ein „aktives Nutzungsmanagement als Zukunftsaufgabe“ festgelegt worden. Gemeint ist etwa, die bestehenden Einzelhändler zu stärken und mehr Aufwand zu betreiben, um neue Betriebe ‐ auch Gastronomen ‐ für die Innenstadt zu gewinnen. Denn: Unternehmensgründungen gingen laut Prüller zuletzt immer weiter zurück.

Als weiteren Punkt hat das Fachbüro ein „neues Miteinander mit ausreichenden Ressourcen“ definiert. Dabei schweben den Experten neue und klare Zuordnungen von Aufgaben- und Zuständigkeiten vor ‐ insbesondere bei Stadtverwaltung, Wirtschaftsbund und Betrieben. Das Stadtmarketing könnte künftig eine neue Rolle einnehmen.

Zudem empfiehlt Imakomm der Stadt und dem Gemeinderat, die Innenstadt tatsächlich als touristisches Ziel zu definieren und zu entwickeln. Prüller kann sich zum Beispiel vorstellen, Leutkirch als „Familien- und Genussstadt“ zu vermarkten. Sämtliche dargelegten Maßnahmen sollen dazu dienen, die Besucherfrequenz zu erhöhen.

Wie kamen die Ergebnisse zustande?

Über mehrere Wochen hinweg hatte die Firma Imakomm in Leutkirch Befragungen durchgeführt. Berücksichtigt wurden zum Beispiel Gewerbetreibende, Kunden, Bürger und Touristen. Parallel zu den Umfragen wurden in mehreren Workshops und Gesprächsrunden ‐ etwa mit Einzelhändlern, Gastronomen oder Gebäude-Besitzern ‐ einzelne Themenbereiche vertieft.

Wie geht es nun weiter?

Eine inhaltliche Debatte über die Ergebnisse des Gutachtens wurde in der Gemeinderatssitzung am Montag nicht geführt. Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle erklärte, dass es diesen öffentlichen Austausch „in einer der nächsten zwei bis drei Sitzungen“ geben werde. Dann soll auch besprochen und beschlossen werden, welche Maßnahmen in welcher Reihenfolge umgesetzt werden.

OB Henle und weitere Stadträte bezeichneten das Gutachten als „wichtige Arbeitsgrundlage“, um fundierte Entscheidungen für die Zukunft der Innenstadt treffen zu können.