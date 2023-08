Der Weg nach Memmingen und Kempten wird frei

Eine gute Nachricht gibt es dieser Tage für junge Menschen in Baden–Württemberg: Zum 1. Dezember dieses Jahres wird aus dem JugendticketBW ein vergünstigtes Deutschlandticket. Vor allem in grenznahen Bereichen wie Leutkirch, wo sich viele auch Richtung Kempten oder Memmingen orientieren, fällt damit in absehbarer Zeit eine relativ große Einschränkung weg.

Das Deutschland–Ticket ,ermäßigt’ löst unser Grenzproblem, ist nachvollziehbar und leichter in der Abrechnung, erzeugt keine unnötig zusätzliche Bürokratie oder gar eine eigene App und ist für junge Menschen im Ländlichen Raum ein Spitzenangebot, von dem ich hoffe, dass es ganz viele in Anspruch nehmen, freut sich auch Raimund Haser.

Folgen der harten Landesgrenze

Der hiesige CDU–Landtagsabgeordnete mahnte die Folgen der harten Landesgrenze beim Jugendticket bereits im Februar in einer mündlichen Anfrage in der Plenarsitzung an. „Während das 49–Euro–Ticket bundesweit gelten soll, wird das Jugendticket nur Baden–Württemberg–weit gelten. Ich sehe sie schon — die Anfragen in unseren Postfächern, ob man denn nun mit dem Jugendticket über Memmingen nach Ulm fahren kann“, so Haser damals.

Deshalb habe er bereits im November 2022 eine mündliche Anfrage an das Verkehrsministerium gestellt, ob das Jugendticket eventuell mit dem 49–Euro–Ticket kombinierbar sein wird — mit Blick auf die Grenzsituationen, die ja rund um Baden–Württemberg herrschen.

365 Euro im Jahr

Nun haben sich das Landesverkehrsministerium, der Landkreistag und der Städtetag auf das rabattierte Deutschlandticket verständigt. Dieses soll ab Dezember für den Einführungspreis von 365 Euro im Jahr angeboten werden. Das Ticket kombiniert damit den günstigen Preis des JugendticketsBW mit dem bundesweiten Netz des Deutschlandtickets.

Das betrifft unter anderem die Schüler, die zum neuen Schuljahr vom Schülerlistenverfahren auf das Jugendticket umgestellt wurden (SZ berichtete). Für Fahrten nach Kempten oder Memmingen müssen diese ab Dezember ab der Landesgrenze kein zusätzliches Ticket mehr lösen.

Jährliche Abo–Bindung

Die Regelungen in Hinblick auf die Kaufberechtigung und die jährliche Abo–Bindung sollen aus dem JugendticketBW übernommen werden, heißt es in einer Mitteilung des Landeverkehrsministeriums.

Kaufen können das Jahresabo demnach alle jungen Menschen aus Baden–Württemberg bis zum 21. Lebensjahr sowie Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende bis zum 27. Lebensjahr, wenn ihr Wohn– beziehungsweise (Hoch-) Schulstandort in Baden–Württemberg liegt.