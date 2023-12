Der Weg der Sternsinger in Leutkirch, Adrazhofen und Allmishofen

2024 machen sich 130 hoch motivierte Könige auf den Weg zu den Menschen in Leutkirch, Adrazhofen und Allmishofen um den Segen für das neue Jahr zu bringen. Die Sternsinger sind dieses Jahr unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde in Amazonien und Weltweit“ unterwegs, heißt es in der Ankündigung.

Sie sammeln Spenden für dieses Projekt und für die langjährigen Projekte unserer Kirchengemeinde. Die Sternsinger sind an folgenden Tagen in diesen Gebieten, jeweils ab 15 Uhr, unterwegs: 2. Januar, Ringweg, Wangener Straße Süd, Marienhof, Isnyer Straße West, Sägestraße; 3. Januar, Pfingstweide, Wurzacher Straße, Wangener Straße Nord; 4. Januar, Allmishofen, Isnyer Siedlung, Altstadt; 5. Januar, Schillersiedlung; 6. Januar (ab 12 Uhr), Repsweiher, Baltrazhofer Straße.

Nicht alle Stadtgebiete sind dabei

Trotz der vielen Sternsinger können 2024 leider nicht alle Stadtgebiete mit einer Sternsingergruppe besucht werden, wie das Sternsingerteam berichtet. Deswegen habe per Losentscheid bestimmt werden müssen, dass die Krählohsiedlung, die Bleiche und die Kemptener Straße nicht besucht werden können.

Diese Häuser bekommen bis zum 7.1.2024 einen Segensflyer und -aufkleber in den Briefkasten gesteckt. Im Jahr 2025 werde dieses Gebiet aber mit Sicherheit wieder besucht werden, wird versichert. Die Sternsinger wünschen ein gutes Neues Jahr und freuen sich auf viele offene Türen.