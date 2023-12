Der positive Trend der TSG Leutkirch endet jäh

Nach den positiven Ergebnissen der vergangenen Wochen haben die Handballer der TSG Leutkirch ihr letztes Spiel in der Vorrunde der Bezirksklasse verloren. Mit 19:32 (8:13) unterlag die TSG am vergangenen Sonntag bei der TSG Söflingen III und überwintert damit auf dem neunten Tabellenplatz.

Die Vorzeichen waren laut Mitteilung vor allem aus personeller Sicht alles andere als gut. In Valentin Menge, Steffen Volz und Alexander Kurtz sagten drei Spieler für den Rückraum ab, sodass sich TSG-Trainer Andreas Muderer am Ende selbst noch ein Trikot überstreifen musste. Kurzfristig erkrankte auch noch Nachwuchstorhüter Lukas Hösch und musste kurzerhand durch Oldie Andreas Brodbeck ersetzt werden. Die Gastgeber Söflingen dagegen konnten aus dem Vollen schöpfen und gaben so von der ersten Minute den Ton an in der Ulmer Kuhberghalle.

Im Angriff geht ganz wenig zusammen

Die Abwehr der Gäste aus dem Allgäu stand in der ersten Halbzeit noch recht ordentlich, im Angriff dagegen gelang den Gästen fast gar nichts. Viel zu oft rieben sich die Leutkircher in Einzelaktionen auf. Die Angriffe der TSG wurden von den Söflingern oft robust und nachhaltig unterbunden. Mit einer 13:8-Führung für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause.

Zwar kam die TSG Leutkirch mit großer Motivation und Kampfgeist aus der Kabine, allerdings taten dies auch die Hausherren und waren nun auf eine schnelle Entscheidung aus. Schnell stand es 19:11, was auch bereits gleichbedeutend mit der Vorentscheidung war. Zudem mussten die Leutkircher auch noch auf die veletzten Manuel Bauhofer und Sebastian Herberg verzichten. Söflingen spielte den Vorsprung nun mit all seiner Routine über die Zeit.

Die Pause kommt zum richtigen Zeitpunkt

Michael Zeh im Leutkircher Tor war es am Ende zu verdanken, dass das Ergebnis nicht noch höher ausfiel. „Das war insgesamt ein sehr gebrauchter Tag für uns“, sagte Trainer Muderer. „Die Niederlage geht auch in der Höhe in Ordnung. Die Pause kommt jetzt zur rechten Zeit, um die Jungs wieder fit und gesund zu bekommen.“

Am 20. Januar startet die Rückrunde der TSG beim TV Gerhausen II. Am 27. Januar (18 Uhr/Sporthalle beim Gymnasium) ist Bregenz II zu Gast.

TSG: Zeh, Brodbeck; Brinkmann, Gantner (4), Scharnagl, Burger, Herberg (1), M. Bauhofer, Vohrer (3), Willburger, N. Bauhofer (5/2), Janusch (1), Däumling (1), Muderer (4/3).