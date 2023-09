Die Suche ist beendet: Der Sonnentreff, der in Leutkirch seit einigen Jahren als Begegnungsstätte bekannt ist, zieht an die Eschachstraße. Vor allem weil die bisherigen Räume an der Gerbergasse in der Altstadt zu klein wurden, hatten sich die Johanniter zuletzt nach einem neuen Gebäude umgesehen. Zudem wurde der Hilfsorganisation der Pachtvertrag für die bestehenden Räume gekündigt. Nun sind die ersten Kartons bereits gepackt, der komplette Umzug soll Anfang Oktober abgeschlossen sein.

„Die neuen Räume sind sehr hell und freundlich. Ein wirklich passender Sonnentreff“, sagt Katja Baumgardt, Leiterin der Einrichtung. Das Gebäude biete „eigentlich alles, was wir wollten“. So stehen im Erdgeschoss eine geräumige Küche und ein Raum für den Café-Betrieb samt kleiner Terrasse zur Verfügung. Im Obergeschoss können sich Kinder wohl bald in einem Spielbereich austoben. Weitere Zimmer sollen als Büro sowie als Schulungsraum genutzt werden.

Mitmachgarten ist vorgesehen

Ganz besonders freut sich Baumgardt darüber, dass am neuen Standort eine Grünfläche vorhanden ist, die künftig als sogenannter Mitmachgarten von mehreren Akteuren gestaltet und bepflanzt werden kann. Zudem hätten auch die stadtnahe Lage, vorhandene Parkplätze sowie die Möglichkeit, den „Fairteiler“ für Lebensmittel in der Garage unterbringen zu können, für den Standort an der Eschachstraße gesprochen.

Zuvor hatten die Verantwortlichen verschiedene Objekte in der Leutkircher Innenstadt besichtigt. „Aber irgendwas hat meistens nicht gepasst. Die Häuser waren entweder zu groß, zu teuer oder zu weit außerhalb“, schildert Baumgardt die nicht immer einfache Suche der vergangenen Monate.

Sonnentreff meistens belegt

Umso glücklicher sind die Johanniter, dass der Neuanfang im neuen Gebäude bald beginnen kann. Die Stühle sind zum Beispiel in einer Gemeinschaftsaktion von Ehrenamtlichen bereits frisch gestrichen worden, der Umbau der Garage läuft. Ende September steht der große Umzug auf dem Programm.

„Wir haben unsere räumliche Grenze erreicht. Alles ist auf Kante genäht“, so beschrieb Robert Lohr, Ortsbeauftragter der Johanniter, vor einiger Zeit die Situation an der Gerbergasse. Vor allem in der Küche und damit verbunden bei der Sanitäranlage habe es größere Platzprobleme gegeben. Mittlerweile sei der Sonnentreff, der als Treffpunkt für verschiedene Gruppen, als offenes Café sowie auch als Lebensmittel–Verteilstation dient, an allen Wochentagen „eigentlich immer belegt“.

Fokus auf Familientreff

Das bewährte Konzept des Sonnentreffs mit den vielfältigen Nutzungen soll auch in Zukunft bestehen bleiben. Nur eben eine Nummer größer: „Mehr Platz bedeutet aber auch mehr Möglichkeiten“, sagte Lohr. Er sieht die Einrichtung unter anderem als eine „Startplattform für soziale Gruppen“, in der neue Ideen und Angebote ausprobiert oder etabliert werden können.

Einen weiteren Schwerpunkt möchte das Team um Katja Baumgardt und Silvana Schapke verstärkt auf generationenübergreifende Angebote legen. „Wir wollen wieder mehr Familientreff werden.“ Auch die Öffnungszeiten sollen nach dem Umzug angepasst werden.

Ehrenamtliche gesucht

Wer den Sonnentreff ehrenamtlich unterstützen möchte — auch einmalig oder kurzzeitig — ist dazu eingeladen, dies auf unterschiedliche Wege tun. Etwa bei der Umgestaltung des neuen Gartens, als Umzugshelfer, beim Café-Betrieb oder an der Lebensmittel–Verteilstation.