Der Genussbäcker bekommt Besuch von Raimund Haser

In der neu errichteten Backstube des Genussbäckers Leonhard Menig an der B 464 zwischen Leutkirch und Reichenhofen war der Landtagsabgeordnete Raimund Haser (CDU) zu Gast (Foto: Allgäuer Genussbäckerei). Während seines Besuchs warf der Politiker einen Blick hinter die Kulissen eines Bäckereibetriebs, der sich ganz und gar dem traditionellen Backhandwerk verschrieben hat. Nach dem gemeinsamen Rundgang haben die beiden in der Backstube unter Beweis gestellt, dass sie auch handwerklich gemeinsam einiges auf den Weg bringen können.