Baustart Mai 2023, angepeiltes Bauende Juli 2024: Beim Neubau der sogenannten Mohrenbrücke ist in wenigen Wochen Halbzeit. Die aktuelle Zwischenbilanz zur den Arbeiten an sich fällt relativ positiv aus. Zwar dürfte die neue Brücke am Ende etwas mehr kosten, trotz diverser Schwierigkeiten liege man aber im Zeitplan, wie ein Sprecher des Regierungspräsidiums Tübingen (RP) auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt.

Baustopp Ende August

„Andauernde Regenfälle führen zu Baustopp“, lautete die Schlagzeile über einem Bericht zur Baustelle Ende August. Während damals die Regenfälle, und der damit verbundene Anstieg des Pegels der Eschach, dafür sorgten, dass die Arbeiten eingestellt und Sicherungsarbeiten im Baustellenbereich vorgenommen werden mussten, hat der Niederschlag der letzten Tage auf die Baustelle laut RP keine Auswirkungen.

„Bereits Anfang November konnten die beiden Widerlager (der Unterbau am Übergang, Anm. d. Red) fertiggestellt, die Wasserhaltung zurückgebaut und die Gewässerarbeiten abgeschlossen werden. Damit ist der ursprüngliche Abflussquerschnitt der Eschach im Bereich der Baustelle wieder gegeben“, erklärt der Sprecher. Der aktuelle Pegel habe daher auch keinen Einfluss auf den Bauablauf.

Arbeiten verlaufen nach Plan

Den durch das Wetter erzwungenen Baustopp Ende August/Anfang September nennt der Sprecher des RPs dann auch als ein Beispiel für die Beeinträchtigungen im bisherigen Bauablauf, durch die infolge von Stillstandzeiten und zusätzlichen Maßnahmen bisher Mehrkosten entstanden sind. Außerdem mussten demnach unter anderem nicht vorhergesehenen Hindernissen im Untergrund beseitigt werden. Im Wesentlichen, so der Sprecher, verlaufen die Arbeiten aber nach Plan.

Für sämtliche Vorkommnisse seien schnelle und pragmatische Lösungen gefunden worden. „Durch gemeinsame Anstrengungen aller Beteiligten, durch Beschleunigungsmaßnahmen sowie Optimierungen in Planung und Bauablauf“ konnte die verlorene Bauzeit demnach wieder aufgeholt werden.

Derzeit wird der Brückenüberbau hergestellt

Mit Blick auf die aktuellen Bauschritte erklärt der Sprecher, dass Anfang November mit der Betonage des südlichen Widerlagers die Brückenunterbauten fertiggestellt wurden. Anschließend sei vergangene Woche das Traggerüst zur Herstellung des Brückenüberbaus, zu dem später auch die Fahrbahnplatte gehört, errichtet worden.

„Derzeit wird der Brückenüberbau hergestellt. Die Fertigstellung des Überbaus ist bis Weihnachten geplant.“ Stadt Leutkirch

Parallel zur Überbauherstellung werde der Baugrubenverbau zurückgebaut und der Raum hinter dem südlichen Widerlager ausgefüllt. „Mit der geplanten Fertigstellung des Überbaus bis Weihnachten befindet sich die Maßnahme im Zeitplan“, bekräftigt der Sprecher.

Diskussionen vor Baubeginn

Die Bauzeit sorgte aufgrund der damit einhergehenden erheblichen Auswirkungen auf die Verkehrssituation bereits im Vorfeld der Maßnahme mehrfach für Diskussionen. Im Herbst vergangenen Jahres war noch die Rede davon, dass die Arbeiten bis zum Mai 2024 andauern könnten, später wurde daraus Sommer 2024. Laut dem Baustellenschild bedeutet das konkret Juli 2024.

Laut RP werde diese Bauzeit aufgrund der Herausforderungen hier von Fachleuten übereinstimmend als sehr kurz beurteilt. Zu Baubeginn kalkuliert das RP für die Gesamtmaßnahme, zu der unter anderem auch die Erneuerung der Fahrbahnen im Umfeld der Mohrenbrücke gehört, mit Gesamtkosten von rund drei Millionen Euro.