Braucht die sogenannte Mohrenbrücke in Leutkirch einen neuen Namen? Eine Gruppe von mehreren Bürgern um Jochen Narr sieht die aktuell in der Bevölkerung geläufige Bezeichnung aufgrund der mit dem Begriff „Mohr“ - eine veraltete deutschsprachige Bezeichnung für Afrikaner - verbundenen Assoziationen kritisch.

Vor rund einem Monat haben sie eine Debatte angestoßen, um der Brücke zu einem neuen Namen zu verhelfen. Die Reaktionen bisher seien oft beleidigend und aggressiv gewesen, berichtet Narr. „Die mangelnde Dialogbereitschaft hat mich erschrocken“, sagt er.

Infostand auf dem Bauernmarkt

Nach dem ersten Aufschlag über einen Bericht in der „Schwäbischen Zeitung“, für den neben Narr mit Constantin Künst und Maria Söllner zwei weitere Vertreter der Initiativgruppe ihre Gedanken zur angestrebten Namensgebung für die bisher offiziell namenlose Brücke darlegten, war die Gruppe Anfang Februar mit einem Infostand auf dem Bauernmarkt in der Leutkircher Innenstadt vertreten. „Da haben die Leute teils schon auf uns gewartet“, berichtet Narr.

Einer habe sogar ein Schild dabei gehabt, auf dem „Narrenbrücke, früher Mohrenbrücke“ stand. „Ich habe versucht, mit dem Mann ins Gespräch zu kommen.“ Das habe aber nicht geklappt, dieser sei sehr beleidigend gewesen - und nicht wirklich am Dialog interessiert, so Narr.

Kaum konstruktive Gespräche

Generell sei er erschrocken darüber, dass die Leute meisten gar nicht an einem konstruktiven Gespräch interessiert waren. Viele hätten sich dem Austausch der Argumente verschlossen, seien nur gekommen, um einen zu beleidigen, um mal „abzukotzen“, wie Narr es nennt.

„Herr Narr, Sie nehmen mir den Mohr nicht weg!“ habe eine Passantin gesagt

Was es zudem gab, so Narr, waren Menschen, bei denen der Begriff „Mohr“ offenbar mit der Kindheit verknüpft ist, etwa über die Sternsinger oder die früher so bezeichneten Mohrenköpfe. Eine Dame habe erbost zu ihm gesagt: „Herr Narr, Sie nehmen mir den Mohr nicht weg!“ Dass die offiziell namenlose Brücke über die Eschach im Volksmund als Mohrenbrücke bezeichnet wird, hängt mit dem daneben liegenden Brauereigasthof Mohren zusammen.

Viele Mails und Briefe

Nur „ganz wenige“ seien offen für einen wirklichen Dialog gewesen, sagt Narr. „Die konnten dann in der Regel zumindest unsere Argumente nachvollziehen - auch wenn sie deswegen unserem Anliegen nicht gleich zugestimmt haben“, erzählt Narr, der in Leutkirch unter anderem in seiner Funktion als SPD-Stadtrat bekannt ist.

Neben den unmittelbaren Rückmeldungen am Stand habe er auch viele Mails und Briefe bekommen. In der Regel ging es darin immer um ein „völliges Unverständnis dafür“, dass der Begriff Mohr negativ besetzt ist, so Narr. Oft werde auf den heiligen Mauritius verwiesen, etwa als Namensgeber für eine Mohren-Apotheke. „Da sage ich dann immer, dann nennt die Apotheke doch Mauritius-Apotheke.“

Mit Gegenwind gerechnet

Waren zusätzlich Beleidigungen enthalten, seien diese zum Glück bisher noch nicht soweit gegangen, als dass er sich genötigt sah, zur Polizei zu gehen. Zwar habe er mit Gegenwind gerechnet, auch mit beleidigenden Rückmeldungen, sagt Narr. „Wenn es einen dann tatsächlich trifft, ist es aber doch nochmal etwas anderes.“

Besonders schlimm findet er es, dass auch sein 15-jähriger Mitstreiter teils aggressiv angegangen worden sei. „Da setzt sich ein Jugendlicher öffentlich für etwas ein, steht mit Namen und Gesicht dafür, und dann kommt so etwas.“

„Wir bleiben an dem Thema dran.“ Jochen Narr

Ziel bleibt ein wirklicher Dialog

Für Narr stellt die Debatte - beziehungsweise in diesem Fall eher die Nicht-Debatte - ein „Abbild der aktuellen Gesellschaft“ dar: „Man hört sich nicht mehr zu“, sagt er konsterniert.

Aufgeben werden er und seine Mitstreiter deswegen aber nicht. „Wir bleiben an dem Thema dran.“ Zum Tag des Rassismus im März werde man auf jeden Fall wieder etwas machen. Nicht, um zu missionieren, betont Narr, sondern um einen wirklichen Dialog zu schaffen.