Das wünschen sich regionale Unternehmern von Robert Habeck

Esther Straub, Geschäftsführerin der Leutkircher Brauerei Härle, ist seit Sommer 2022 Mitglied im Mittelstandsbeirat. Anfang nächster Woche trifft sich das Gremium in Berlin wieder mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Mit im Gepäck hat Straub dann auch konkrete Wünsche, die kleine und mittelständische Unternehmen aus der Region an den Minister und sein Ministerium haben.

Um diese zu sammeln, hat Straub Anfang dieser Woche mehrere Unternehmer zu einem Gespräch eingeladen. „Mir ist es wichtig, dass ich konkrete Punkte mit nach Berlin nehmen kann“, betonte sie eingangs. Themen waren aktuelle Herausforderungen sowie die überbordende Bürokratie.

Empfohlene Artikel Bundesminister Wie eine Leutkircherin zukünftig Habeck berät q Leutkirch

Dabei waren: Lisa Götz (Oberland MV, Bad Wurzach), Joachim Krimmer (Sanitär Krimmer, Leutkirch), Klaus Gropper (Farben Gropper, Seibranz), Ulrich König (Ofen-Manufaktur Kohler, Kißlegg), Alexander Hörmann (Gasthaus Stern, Reute), Alexa Hüni (Hüni, Friedrichshafen) sowie Co-Gastgeber Gottfried Härle (Brauerei Härle, Leutkirch).

Eine breite Mischung also, vom Handwerksbetrieb mit zehn Mitarbeitern bis hin zum Industriebetrieb mit rund 150 Mitarbeitern. Auch „schwaebische.de“ war an diesem Abend mit dabei - und gibt einen Überblick, mit welchen Herausforderungen die Unternehmer derzeit zu kämpfen haben und welche konkreten Wünsche sie an den Bundeswirtschaftsminister haben.

Energie- und Planungssicherheit

Bei den aktuellen Herausforderungen wurde immer wieder das Thema Energie genannt. Wo soll ausreichend bezahlbarer Strom für die fortschreitende Elektrifizierung, etwa im Autoverkehr und für Wärmepumpen, herkommen? Es geht sowohl um den Preis als auch um die Versorgungssicherheit. Für einen Drei-Schichtbetrieb etwa brauche man rund um die Uhr verlässlich Energie.

Immer wieder fielen in diesem Zusammenhang die Schlagworte „Planungssicherheit“ und „Planbarkeit“. In der Schweiz würden ganze Täler für Pumpspeicherkraftwerke reserviert, wirft ein Unternehmer ein. Welchen Plan, den grünen Strom so zu speichern, dass er zu jeder Uhrzeit verlässlich verfügbar ist, hat man in Deutschland?

Kostendruck und Inflation

Die Inflation und den dadurch entstehenden Kostendruck spüren auch die Betriebe. Vor allem gegenüber dem Endkunden könne man diesen oft nicht direkt weitergeben. In der Gastronomie sei gerade auf dem Land irgendwann eine Grenze erreicht.

In diesem Zusammenhang ging es auch um die Mehrwertsteuer auf Speisen, die nach langen Hin und Her nun doch wieder erhöht werden soll und die Gastronomie stark belastet. Auch hier fiel wieder das Stichwort von der „fehlenden Planbarkeit“ als großem Problem.

Stellenwert der Arbeit

Hat die Arbeit in unserer Gesellschaft noch den Stellenwert, wie früher? Diese Frage treibt auch viele Arbeitgeber aus der Region um. Bei Berufseinsteigern würde es neben dem Verdienst oft um eine möglichst geringe Arbeitszeit gehen.

Mit Blick auf die diskutierte Vier-Tage-Woche stelle sich die Frage, wie diese bezahlt werden soll – und wer in Zeiten des Arbeitskräftemangels die zusätzliche Arbeit übernimmt. Grundsätzlich, so die Beobachtung eines Teilnehmers, lässt es sich offensichtlich auch ohne Arbeit gut in Deutschland leben.

Thema Bürgergeld

Womit man gleich beim nächsten Thema war, dem Bürgergeld. Der Abstand zwischen diesem und den unteren Lohngruppen sei so gering, dass es vielen mit Arbeit nicht besser geht als ohne. Manch einer äußerte seine Sorge vor dem Abrutschen in eine „leistungsverachtende Gesellschaft“.

Auch, dass beispielsweise die Beschäftigungsquote von Geflüchteten aus der Ukraine in Deutschland eklatant geringer ist als in anderen europäischen Ländern, könnte demnach mit dem Bürgergeld zusammen hängen. Offenbar wurden hier die Anreize falsch gesetzt, so ein Teilnehmer.

Arbeitskräftemangel

Eine höhere Beschäftigungsquote der oft relativ gut qualifizierten Ukrainer könnte auch helfen, den bestehenden Arbeitskräftemangel zu dämpfen. Dass es diesen gibt, bestätigten an diesem Abend fast alle Teilnehmer. Helfen könnte hier, wenn die hohen bürokratischen Hürden für die Beschäftigung von Geflüchteten abgebaut würden, wo es eine Vielzahl an Nachweispflichten gebe.

Ein weiteres großes Problem vor diesem Hintergrund ist demnach auch die Anerkennung ausländischer Arbeitskräfte. Einen neuen Mitarbeiter aus dem außereuropäischen Ausland zu sich zu holen, sei aufgrund der bürokratischen Hürden im Prinzip „ein Ding der Unmöglichkeit“.

Nachweispflichten und Beauftragte

Lieferkettensorgfaltsgesetz und Hinweisgeberschutzgesetz: Zwei der Gesetze, die wegen des hohen bürokratischen Aufwands kleine und mittelständische Unternehmen weiter belasten. Zwar sind diese bis zu einer bestimmten Mitarbeitergröße beim Lieferkettensorgfaltsgesetz von der Nachweispflicht ausgenommen – sobald sie in einer Lieferkette mit einem größeren Unternehmen sind, trifft sie das Gesetz aber doch wieder. Der konkrete Wunsch war es dann auch, dass bei beiden Gesetzen kleine Unternehmen grundsätzlich keine Nachweise erbringen müssen.

Generell sei die Anzahl der notwendigen Beauftragten, vom Datenschutzbeauftragten angefangen, gerade für kleinere Betriebe nicht mehr verhältnismäßig und erfordere viel Bürokratie. Angesprochen wurde in diesem Zusammenhang auch die sogenannte A1-Entsendebescheinigung, die nötig wird, wenn Mitarbeiter im Ausland tätig werden. Hohe bürokratische Hürden aufgebaut würden zudem etwa auch im Zusammenhang mit Betriebsübergaben.

Digitalisierung und Datenschutz

Eine große Belastung für die Unternehmen ist auch der Datenschutz. Als Beispiel wurde hier in der Runde die elektronische Krankmeldung genannt, die genau deswegen oft schwierig und aufwendig sei. Der allgemeine Befund hierzu war: Oft wird in Deutschland der Digitalisierung über den Datenschutz ein Bein gestellt.

Flucht aus der Verantwortung

Ein großes Thema beim großen Komplex Bürokratie war das generelle Problem der Verhältnismäßigkeit. Beispiel Vorgaben zur Schneelast: Weil einmal eine Halle im bayerischen Allgäu eingestürzt ist, gelten jetzt selbst bei PV-Freiflächenanlagen strenge Vorgaben zur Schneelast.

Man müsse grundsätzlich mehr graue Bereiche zulassen, dürfe sich nicht mehr über Regelungen bis ins kleinste Detail gegen alle irgendwie denkbare Folgen absichern. Denn genau diese „Flucht aus der Verantwortung“ sei mit einer der Hauptgründe für die überbordende Bürokratie in Deutschland, betonte ein Unternehmer. Hier brauche es unbedingt eine Fehler-Toleranz.

Straub über Mittelstandsbeirat

„Es ist schön, wenn ich in Berlin für mehrere Stimmen sprechen kann“, dankte Straub den Unternehmern. Neben den 26 Mitgliedern des Mittelstandsbeirats sind bei dessen Sitzung immer auch der Minister Habeck – der die rund zwei Stunden über aufmerksam zuhört, wie Straub versicherte – sowie der Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Michael Kellner, dabei. Dazu je nach Thema weitere Ansprechpartner aus dem Ministerium.

Schön sei, so Straub, dass im Beirat auch mehrere junge Frauen sind, neben ihr etwa Antje von Dewitz von der Firma Vaude. Grundsätzlich habe jeder ein Rederecht, dazu gebe es die Möglichkeit, Punkte schriftlich mit auf den Weg zu geben. Zwei- bis dreimal pro Jahr finden solche Treffen statt. „Ich habe das Gefühl, es wird ernst genommen“, betonte Straub. So gebe es beispielsweise nach den Treffen immer wieder auch Rückfragen von Mitarbeitern des Ministeriums zu einzelnen Punkten. Sie werde auf jeden Fall dann auch berichten, wie die Rückmeldungen auf die Wünsche der Unternehmer aus der Region ausgefallen sind, versicherte Straub.