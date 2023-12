Das Wasser wird in Leutkirch deutlich teurer

Die Stadt Leutkirch hat die Wassergebühren für die kommenden beiden Jahre neu kalkuliert. Demnach steigen die Kosten ab Januar deutlich - um 31 Cent pro Kubikmeter frisches Wasser auf nun 1,24 Euro. Das hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung des Jahres einstimmig beschlossen. Gleichzeitig werden auch die Abwassergebühren erhöht.

„Das ist nicht schön, aber notwendig“, kommentierte Stadtrat Gottfried Härle (Bürgerforum) die Preisanpassung.

Wir haben keinen höheren Gewinn. Wir legen nur die gestiegenen Kosten um, betonte Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle

Und auf eben diese Ausgaben habe weder die Stadt noch der Gemeinderat einen Einfluss, unterstrichen die Verantwortlichen. Hinzu komme, dass das große Leitungsnetz „nicht im besten Zustand“ sei und dringend saniert werden muss.

Hoher Stromverbrauch

Die vielfältigen Gründe für die gestiegenen Kosten bei der Trinkwasser-Versorgung erläuterte Anna-Lena Eff von der Stadtverwaltung. Ein wesentlicher Faktor bei den Berechnungen sind die gestiegenen Stromkosten. Die Beratungsgesellschaft Allevo, die die Gebührenkalkulation erstellt hatte, geht für 2024 von einer Verdopplung der Ausgaben aus. Weil das Wasser in Leutkirch durch ein sehr großes Leitungsnetz gepumpt werden muss, ist ein entsprechender Stromverbrauch zu erwarten.

Eine andere „nicht unerhebliche Ursache“ sind nach Angaben von Eff die gestiegenen Personalkosten. Zum einen werden weitere Mitarbeiter gebraucht, zum anderen wurden die Tariflöhne erhöht. Gleichzeitig werde die Besetzung der offenen Stellen wegen des Fachkräftemangels immer schwieriger. Werden keine passenden Mitarbeiter gefunden, muss auf externe Dienstleister zurückgegriffen werden, was die Kosten wiederum erhöhe.

Es muss investiert werden

Weil das Wassernetz in Leutkirch sehr groß und auch in die Jahre gekommen ist, sind an etlichen Stellen große Investitionen in die Sanierung nötig. Immer wieder kam es in den vergangenen Monaten und Jahren zu Wasserrohrbrüchen, die vor allem auf den schlechten Zustand der Leitungen zurückzuführen sind.

Unter anderem aus diesen Gründen empfahl das Beratungsbüro Allevo, die Frischwassergebühr um 31 Cent zu erhöhen. Für sogenannte Großabnehmer - ab 80.000 Kubikmeter Wasser - gelten weiterhin etwas günstigere Konditionen. Im Vergleich mit anderen Kommunen im Kreis Ravensburg war die Trinkwassergebühr in Leutkirch bislang am günstigsten. Nach der Erhöhung liege man „immernoch gut im Schnitt“, betonte Eff.

Abwassergebühr steigt ebenfalls

Ähnlich stellt sich die Situation bei den Abwassergebühren - bestehend aus Schmutzwasser- und Niederschlagsgebühr - dar. So müssen Haushalte im kommenden Jahr 1,48 Euro pro Kubikmeter statt bisher 1,29 Euro berappen. Dass die Erhöhung nicht ganz so deutlich ausfällt liegt auch daran, dass Bürger in vergangenen Jahren insgesamt zu viel Geld für ihr Abwasser bezahlt haben. Diese Überschüsse müssen auch 2024 wieder ausgeglichen werden.