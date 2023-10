Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben ist bei der Ausweisung von Gebieten für Windkraftanlagen einen guten Schritt weiter. So ist nun die Lage in Bad Wurzach, Isny und Leutkirch.

Zur Erinnerung: Die im Juli vorgestellten Suchräume umfassten noch elf Prozent der Regionalverbandsfläche, also des Bodenseekreises und der Landkreise Ravensburg und Sigmaringen. Nun haben die Regionalplaner die möglichen Gebiete anhand weiterer Kriterien eingegrenzt und 38 Vorranggebiete (2,5 Prozent der Verbandsfläche) für Windkraftanlagen herausgearbeitet. Ob dort tatsächlich gebaut werden wird, hängt davon ab, dass sich Investoren finden und diese die nötigen Grundstücke von den Eigentümern auch bekommen.

Zwei Gebiete bei Seibranz

Fast alle Gebiete auf Bad Wurzacher Gemarkung sind aufgrund der Schutzwürdigkeit des Wurzacher Rieds herausgefallen. Übrig geblieben sind zwei Vorranggebiete nahe Seibranz und Steinental: Zum einen ist das der Baniswald mit 92 Hektar südlich und östlich von Seibranz, der jedoch fast ausschließlich zu den Gemeinden Aitrach und Aichstetten gehört. Zum anderen ein Waldstück mit 192 Hektar westlich von Altmannshofen, das bis in die Gegend zwischen Seibranz und Schloß Zeil reicht.

In Aichstetten kommt noch ein 51 Hektar großes Gebiet östlich des Ortes an der Grenze zu Bayern hinzu. In Aitrach sind zehn Hektar nördlich von Aitrach als Vorranggebiet ausgewiesen. Mehr ist dort nicht möglich, denn der an sich geeignete „Treherzer Buckel“ ist Schutzraum für den Flughafen bei Memmingen.

Die Adelegg fällt raus

Auf der Gemarkung Isny ist im Regionalplan des Regionalverbands Bodensee/Oberschwaben nur ein größeres Gebiet übriggeblieben: der Beurener Berg als optionales Vorranggebiet. Die Adelegg, die ursprünglich auch einmal ein sogenannter Suchraum war, ist nicht mehr ausgewiesen. Drei Gründe gebe es dafür, sagt Bürgermeister Rainer Magenreuter, der stellvertretender Vorsitzender des Regionalverbands ist: Die Adelegg sei ein Tieffluggebiet für die Bundeswehr, zudem stehe der Vogelschutz dem Bau von Windrädern entgegen. Dazu blase der Wind in dem Bereich zwar verhältnismäßig stark, aber nicht linear, erklärt Magenreuter. Die Verwirbelungen, die dort immer wieder entstünden, wären für den Betrieb eines Windrads nicht gut.

Aktuell bleibt der Beurener Berg

Bleibt also der umstrittene Beurener Berg. Dort ist die Windkraft schon vor mehr als zehn Jahren ein heiß diskutiertes Thema gewesen. Die Pläne der Beurener Berg GmbH, die bis heute in der Schublade liegen, waren damals aber nicht durchzusetzen. Nun sieht es laut Magenreuter deutlich besser aus.

Windkraftanlagen auf dem Beurener Berg wären mittlerweile genehmigungsfähig, glaubt er.

Und das, obwohl das Gebiet im Regionalplan nur als optionales Vorranggebiet ausgewiesen ist ‐ was nichts anderes bedeutet, als dass es gewisse Einschränkungen gibt, die an anderen Standorten nicht vorherrschen.

Eine Einschränkung sei etwa, dass die Fläche, die infrage komme, nur für maximal drei Windräder ausreiche. Da Isny, um allein die eigenen Bedürfnisse im Zuge der Energiewende abzudecken, besser sieben Anlagen bräuchte, sei das zwar noch nicht ausreichend, sagt Magenreuter, aber eben auch mehr als nichts, weil es andere Möglichkeiten auf der Gemarkung nicht gebe. Zumindest fast keine. Eine kleine Stelle eines ganz wesentlich zu Leutkirch gehörenden Vorranggebiets bei Enkenhofen liege auf Isnyer Gebiet, zudem eine kleine Fläche auf Argenbühler Gemarkung.

Was Magenreuter bedauert

Mehr Potenzial hat Isny allerdings nicht, was Magenreuter bedauert. Denn gerade hier blase der Windkraft im Verhältnis besonders stark. Dass es nun wenigstens teilweise der Beurener Berg retten soll, bei dem vermutlich wieder mit großen Widerstand des Vereins „Natürlich fürs Allgäu und Baden-Württemberg“ zu rechnen sein könnte, nimmt der Bürgermeister hin: „Der Weg, den wir gehen, ist richtig.“ Er sieht die Energiewende als eine große, gemeinschaftliche Aufgabe. Zudem, versucht Magenreuter zu beschwichtigen, werde keinem Dorf durch den Regionalplan zu viel zugemutet. Klar sei, dass der Blick auf zwei Seiten frei von Windrädern frei bleiben müsse. Davon sei Isny und Umgebung weit entfernt.

Auch auf Leutkircher Gemarkung sind einige Gebiete, die noch im Frühjahr als Suchräume aufgeführt wurden, herausgefallen. Unter anderem solche im Bereich von Rimpach und Friesenhofen, bei Wuchzenhofen, Herlazhofen, Herbrazhofen, Willerazhofen, Ellerazhofen und Engerazhofen.

Gebiete bei Leutkirch

Schlussendlich übriggeblieben ist der „Diepoldshofer Wald“ an der Gemarkungsgrenze zu Bad Wurzach, der „Enkenhofener Wald“ an der Gemarkungsgrenze zu Isny und Argenbühl, ein Bereich unterhalb von Ottmanshofen an der Grenze zu Bayern, ein Bereich im Stadtwald (etwa auf Höhe von Niederhofen) sowie ein Bereich auf dem Zeiler Rücken, der aber größtenteils auf der Gemarkung von Aichstetten liegt.

Unter den nun ausgewiesenen Vorranggebieten sind auch 64 Hektar in einem Waldstück östlich von Kißlegg bei Emmelhofen, nördlich der Straße nach Oberrot, also nahe der Grenze zu Leutkirch. Das Unternehmen Uhl Windkraft hatte bereits zu Jahresbeginn seine Pläne, dort Windkraftanlagen zu bauen, öffentlich gemacht. Und auch ein gut 36 Hektar umfassendes Waldstück zwischen Siggen und Ratzenried, wo es laut Gemeinde einen Interessenten für den Bau von Windkraftanlagen gibt, ist als Vorranggebiet dabei.

Am jetzt vorgelegten Entwurf sind noch Änderungen möglich, am 8. Dezember soll er von der Regionalversammlung verabschiedet werden. Im Januar sollen öffentliche Informationsveranstaltungen in den drei Landkreisen stattfinden, für die der Regionalverband zuständig ist.

