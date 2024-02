Das Schuljahr 2024/2025 rückt näher

Jetzt die Kinder für das kommende Schuljahr anmelden! Die Stadtverwaltung erinnert in einem Schreiben an die anstehenden Termine. Demnach findet die Schüleranmeldung zur Aufnahme für die erste und fünfte Klasse in den nachstehenden Schulen wie folgt statt:

Grundschule Oberer Graben - Dienstag, 27. Februar, zwischen 14.15 Uhr und 16 Uhr.

Gemeinschaftsschule Leutkirch - Primarstufe - Montag, 26., und Dienstag, 27. Februar, jeweils von 7.15 Uhr bis 16 Uhr

Grundschule Friesenhofen - Donnerstag, 29. Februar, von 13.30 Uhr bis 15 Uhr.

Grundschule Gebrazhofen - Dienstag, 27.Februar, von 13.30 bis 14.15 Uhr für die Nachnamen A - M und von 14.15 Uhr bis 15 Uhr für die Nachnamen beginnend mit N - Z.

Grundschule Reichenhofen - Dienstag, 27. Februar, ab 14.30 Uhr.

Grundschule Herlazhofen-Willerazhofen - Dienstag, 27. Februar, von 12 bis 15 Uhr.

Grundschule Wuchzenhofen - Dienstag, 27. Februar, zwischen 15.30 und 17 Uhr.

Grundschule Ausnang - Dienstag, 27. Februar, von 13.30 bis 15 Uhr.

Die Anmeldung zur Aufnahme in die 5. Klasse findet für die nachstehenden Schulen wie folgt statt:

Gemeinschaftsschule Leutkirch - Sekundarstufe 1 - Von Montag, 4., bis Donnerstag, 7. März, jeweils von 7.15 bis 16 Uhr statt.

Hans-Multscher-Gymnasium - Nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung möglich unter der Nummer 07561/ 985950 am Montag und Dienstag, 4. und 5. März, von jeweils 8 bis 11.40 Uhr und 13.20 bis 17 Uhr sowie Mittwoch und Donnerstag, 6. und 7. März, jeweils zwischen 8 und 12.20 Uhr.

Otl-Aicher-Realschule - Nur nach telefonischer Terminvereinbarung unter der Nummer 07561/985930 am Montag, 4., bis Donnerstag, 7. März.

Werkrealschule Wuchzenhofen - Von Montag,4., bis Donnerstag, 7. März, jeweils von 10 bis 12 Uhr. Am Dienstag und Mittwoch, 5. und 6. März, zusätzlich von 14 bis 17 Uhr.

Die Übersicht aller Anmeldungstermine kann zudem auf der Website der Stadt Leutkirch unter www.leutkirch.de eingesehen werden.