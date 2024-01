Das Notos Quartett spielt in der Festhalle Leutkirch

Zum dritten Mal nach 2011 und 2020 gastiert das Notos Quartett mit seinem Programm „Verklärte Nacht“ am Sonntag, 21. Januar, um 17 Uhr im Rahmen der VHS-Konzertreihe „Leutkircher Klassik“ in der Festhalle Leutkirch. Das hochrenommierte Ensemble begeistert laut Pressemitteilung der VHS Publikum und Fachpresse in den großen Konzertsälen weltweit. Am Sonntag um 17 spielen die vier Musikerinnen und Musiker aus Berlin Meisterwerke für Klavierquartett von Gustav Mahler, Arnold Schönberg und Johannes Brahms. Im Jahr des 150. Geburtstags von Arnold Schönberg (geboren am 13. September 1874) erklingt das titelgebende Stück Verklärte Nacht nach einem Gedicht von Richard Dehmel. Christoph Schickedanz, Geiger und Komponist, Violin-Professor in Hamburg, seit 2004 Dozent bei der Sommerakademie Leutkirch, hat das von Schönberg als Streicher-Sextett komponierte Meisterwerk für Klavierquartett arrangiert.

Tickets im Direktverkauf bei der Touristinfo Leutkirch und am Sonntag ab 16 Uhr an der Abendkasse in der Festhalle Leutkirch. Oder online über