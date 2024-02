Mietvertrag gekündigt: Das „Lamm3“ schließt nach fast 13 Jahren

Noch hat sich kein Sonnenstrahl in die Lammgasse verirrt an diesem kalten Freitagmorgen. Umso einladender wirkt das warme Licht der Stehlampen, die das Innere des Raums erhellen. Durch die großen Fenster sieht man zwei Frauen, die sich bei einer Tasse Tee angeregt unterhalten, daneben sitzt ein junger Mann, vertieft in die Lektüre eines Romans. Die Einrichtung mit den roten Samtsesseln, den Kissen und den beiden Esstischgarnituren erinnert an ein gemütliches privates Wohnzimmer - mitten in der Stadt.

Am Karsamstag öffnet sich die Türe des „TeeCafé Lamm3“ zum letzten Mal. Das Haus wurde verkauft, der Mietvertrag gekündigt. „Ich war geschockt“, berichtet Inhaberin Astrid Bernecker. Die Kündigung kam für sie völlig unerwartet. „Ich hätte gerne noch weitergemacht“, erklärt die Wahl-Leutkircherin, die 2003 von Berlin ins Allgäu kam.

Liebe auf den ersten Blick

Eröffnet hat sie ihr „Lamm3“ am 1. Juni 2011. Bis dahin engagierte sich Bernecker in verschiedenen Bereichen ehrenamtlich. Eines Tages stand der Entschluss jedoch fest, noch etwas ganz Anderes auf die Beine zu stellen. „Ich wollte immer schon gerne mal ein eigenes Geschäft führen“, erklärt die studierte Landschaftsplanerin.

Als sie zufällig die leerstehenden Räume im Erdgeschoss des Gebäudes an der Lammgasse entdeckte, war es Liebe auf den ersten Blick: Die großen Schaufenster, die den Blick nach innen beziehungsweise draußen freigeben und die ruhige Lage in der historischen Altstadt hatten es ihr angetan.

Dieser Laden musste es sein. Astrid Bernecker

Dann ging alles ganz schnell, der Mietvertrag wurde mit dem damaligen Eigentümer aufgesetzt, die Einrichtung geplant. Und in Cordula Erb und Simone Mack fand sie zwei tatkräftige Frauen, die sie im Service von Anfang an unterstützten. „Ohne die beiden hätte ich das gar nicht gemacht“, erklärt Bernecker.

„Ich bin ein Detailfetischist“

„Ich bin ein Detailfetischist“, gibt Astrid Bernecker lächelnd zu. Ihr Sinn für Ästhetik kommt in der Einrichtung ebenso zum Ausdruck wie in der Wahl des Geschirrs, in dem Getränke und Speisen stilvoll serviert werden.

Sessel und Stühle hat sie gebraucht gekauft und von einem Leutkircher Raumausstatter in echte Hingucker verwandeln lassen. Die weinroten Regale, in denen die kunsthandwerklichen Arbeiten zum Verkauf ausgestellt sind, wurden von einer Leutkircher Schreinerei extra gefertigt. Im gleichen Rot - was natürlich kein Zufall ist - glänzen die Teepäckchen, die im Regal hinter dem Ladentisch aufgereiht sind.

Die Zusammenarbeit mit Firmen aus Leutkirch und der Region war der Geschäftsfrau von Anfang an ein großes Anliegen. In dieses Konzept passt das breite Angebot kunsthandwerklicher Arbeiten aus dem Allgäu: Filz-und Holzarbeiten, Kerzen, Keramik, Schmuck, Taschen oder Sitzkissen.

Kreative Ideen und Programmpunkte

„Schon als Schülerin habe ich im Service gejobbt“, erinnert sie sich. In diesem Bereich konnte sie also schon früh Erfahrungen sammeln, doch das galt nicht für alle Aufgaben. „Du musst Suppe kochen“, habe ihr eine Freundin damals ans Herz gelegt und ihr gleich das erprobte Käsesuppen-Rezept in die Hand gedrückt. Wer heute zur Mittagszeit ins „Lamm3“ kommt, findet eine Suppe mit Brot auf der Speisekarte vor. „Ich habe einige Stammkunden, die dieses Angebot regelmäßig in Anspruch nehmen“, berichtet die Inhaberin.

Der Verbindung von Ästhetik, Kulinarik, Nachhaltigkeit und Kultur entsprangen im Lauf der Zeit viele kreativen Ideen und Programmpunkte: In Zusammenarbeit mit dem „Weltladen“ machte das „Lamm3“ regelmäßig bei der „Fairen Woche“ mit. Zum Herbstprogramm gehörte die „Lesezeit“, ein Abend, an dem aktuelle Bücher vorgestellt wurden - von Leutkircher „Leseratten“ und Autoren, aber auch von Stieftocher Anna Dassel aus Vorarlberg. Aus dem roten Bücherregal konnten sich Literaturliebhaber ein Buch mitnehmen, wenn sie dafür ein anderes einstellten. Nicht zu vergessen die Gedichte, die, je nach Jahreszeit passend ausgesucht, neben dem kleinen Blumenstrauß und der Kerze auf den Tischen zu finden waren.

Was Bernecker vermissen wird

Besonders am Herzen lag der „Teeliebhaberin“ (deshalb auch die Bezeichnung „TeeCafé“) die sogenannte „Teatime“, bei der man bei ausgewählten Teesorten, gebackenen Scones, echter Clotted Cream und anderen Landespezialitäten in die Welt der englischen Teekultur eintauchen konnte. Eine Zeitlang gab es auch die Veranstaltung „Meet and speak“ mit dem Ziel, unter fachlicher Leitung englische Konversation in lockerer Runde zu üben.

Was wird sie in Zukunft vermissen? „Vieles“, sagt sie lachend. Zum Beispiel das Dekorieren des Schaufensters, in das sie viel Zeit und Sorgfalt investiert habe. Am meisten vermissen werde sie jedoch den Kontakt zu den Menschen. Manche Gäste wollten einfach in Ruhe Kaffee oder Tee trinken, lesen oder sich in ihrer Runde unterhalten, aber andere suchten das Gespräch und freuten sich, wenn man ihnen zuhörte. Vor allem seit dem Tod ihres Ehemannes habe ihr die Arbeit im „Lamm3“ großen Halt gegeben, betont Bernecker.

Nun ist nach fast 13 Jahren Schluss. Die Möbel sind zum großen Teil verkauft beziehungsweise reserviert. Vor allem Stammkunden hätten sich sehr für ein Erinnerungsstück aus ihrem Lieblingscafé interessiert. Das Geschirr soll erst kurz vor der Schließung ebenfalls zum Verkauf angeboten werden. „Ich möchte nichts mitnehmen“, erklärt Bernecker. „Das wunderbare Kapitel Lamm3 ist bald abgeschlossen. Jetzt bin ich gespannt auf die Zeit danach.“