Das kleine Haselburg gibt es seit mindestens 1200 Jahren

Am 20. Juni 824 machten sich offenbar mindestens zwei Familien aus Haselburg auf den Weg nach Leutkirch. Ihr Ziel war ein Besuch bei Cunzo, einem Schreiber. Nachvollziehen lässt sich das 1200 Jahre später anhand zweier Urkunden, die im Stiftsarchiv in St. Gallen lagern. Die Dokumente sind die ersten bekannten schriftlichen Erwähnungen des Ortes. Anlässlich dieses 1200-Jahr-Jubiläums ist eine Infotafel geplant.

Eine der beiden Urkunden aus dem Jahr 824, in der Haselburg erstmals erwähnt wird. Ab Ende April wird die Urkunde in St. Gallen ausgestellt. (Foto: Stiftsarchiv St. Gallen )

Mehr als 1000 Orte, Berge, Gewässer und Landschaften sind in den Urkunden des Stiftsarchivs erstmals schriftlich erwähnt. Meist handelt es sich um Übertragungen von Besitz an das Kloster St. Gallen und seine Gründerheiligen Gallus und Otmar. Von einem Rechtsgeschäft mit dem Kloster erhoffen sich die Menschen Seelenheil, Rechtssicherheit und Besitzwahrung, heißt es dazu in einem Ausstellungskatalog. Heute bildet ihre genaue Datierung die Grundlage für Jubiläumsfeiern.

Früher erwähnt als Urlau

Mit der erstmaligen urkundlichen Erwähnung 824 gehört Haselburg zu den ältesten konkret genannten Orten rund um Leutkirch. Laut den Beschreibungen auf der Homepage der Stadt wurde nur Ausnang (797) früher urkundlich erwähnt. Herlazhofen, wozu Haselburg als Teilort von Urlau (834) politisch gehört, tauchte 1275 erstmals in einer Urkunde auf. Leutkirch selbst wurde 766 erstmals erwähnt.

Wie Herlazhofens Ortsvorsteher Alois Peter berichtet, ist anlässlich des Jubiläums im Juni geplant, eine Tafel zu erstellen, auf der die Unterlagen zur erstmaligen Erwähnung für jedermann einsehbar hinterlegt werden sollen. Dazu sei er bereits mit Winfried Rauh, Emil Hösch und Helmut Kieble im Kontakt, so Peter. Denn für so ein Vorhaben brauche man ein Team.

Tafel mit Infos geplant

Hösch - für seine Verdienste erst vor wenigen Tagen mit dem Bürgerpreis der Stadt Leutkirch geehrt - habe den lateinischen Text dafür bereits übersetzt und möchte noch tiefer in die Hintergründe eintauchen. Auch Winfried Rauh, ehemaliger Rektor der Schule in Diepoldshofen, sei geschichtlich schon immer sehr interessiert, so Peter. Und Kieble als Haselburger ist als Mann vor Ort mit dabei. Ziel ist es, dass die Tafel bis zum Jubiläumstag am 20. Juni fertig ist, erklärt der Ortsvorsteher.

Eine Zusammenfassung des Inhalts der beiden Urkunden ist auf der Homepage des Stiftsarchivs zu finden. Dort heißt es zur ersten Urkunde auf Pergament: „Werinpold und seine Frau Emina übertragen dem Kloster St. Gallen für ihr Seelenheil ihren Besitz im Nibelgau, in Haselburg, mit allem Zubehör.“ Sie behalten sich demnach aber die Rücknahme der Güter auf Lebenszeit gegen einen jährlichen Zins vor. Auch ihre Tochter Wentila soll das so machen, sofern sie frei bleibt. Nach deren Tod, fallen die Güter für immer in den Besitz des Klosters.

Übertragung an Kloster

Zum Inhalt der zweiten Urkunde heißt es: „Wolvolt überträgt dem Kloster St. Gallen seinen Besitz im Nibelgau, in Haselburg. Er behält sich aber für sich und seine Nachkommenschaft die Rücknahme der Güter gegen einen jährlichen Zins von vier Denaren vor.“

Die beiden Jubiläumsurkunden von Haselburg werden vom 23. April bis zum 4. Juli 2024 in der Ausstellung des Stiftsarchiv in St. Gallen zu sehen sein. „Wir haben extra darauf geachtet, dass sich die Präsentationen im Ausstellungssaal mit den Ausstellungsdaten der Urkunden decken“, so Anina Steinmann vom Stiftsarchiv.

Versammlungsort Leutkirch

Als Versammlungsort wird für beide Urkunden Leutkirch genannt, angefertigt wurden beide Dokumente von einem Schreiber namens Cunzo. Dass es gleich zwei über tausend Jahre alten Urkunden vom selben Tag gibt, ist dabei gar keine Seltenheit, erklärt Steinmann.

Oftmals werde das mit der Anwesenheit des Schreibers zusammenhängen, „in diesem Fall jedoch eher umgekehrt mit der Anwesenheit der Schenkerfamilien beim Schreiber, in Leutkirch nämlich. Da werden sich einige Familien zusammengetan und gemeinsam nach Leutkirch aufgemacht haben; wohl tatsächlich aufgrund der Tatsache, dass ein Schreiber angekündigt oder dort tätig war.“

Verbindung zu Kißlegg

Für Kißlegg, das ebenfalls 2024 das 1200-Jahr-Jubiläum feiert, existieren auch zwei unterschiedliche Ausfertigungen, berichtet Steinmann. Beide datieren ebenfalls auf den 20. Juni 824.

Und: Als Versammlungsort ist im Online-Archiv des Klosters ebenfalls Leutkirch angegeben. Offensichtlich war vor 1200 Jahren in Leutkirch an diesem Tag - laut einem Online-Wochentagsrechner ein Donnerstag - Schreibtag.