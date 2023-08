Das Altstadt–Sommerfestival in Leutkirch ist eröffnet

Mit dem traditionellen Fassanstich, dieses Jahr durchgeführt von Leutkirchs Oberbürgermeister Hans–Jörg Henle und der bayerischen Bierkönigin Mona Sommer, wurde das 20. Altstadt–Sommerfestival, kurz Also, am Mittwochabend eröffnet. Beim „Vesper unter Kunst“ an der langen Tafel, die sich wieder durch die Marktstraße zog, ließen sich die zahlreichen Besucher anschließend auch vom durchwachsenen Wetter die gute Laune nicht nehmen.

„Viel Stolz und Dankbarkeit“ empfinde er, so Also–Vorstand Tezer Leblebici bei der Eröffnung. Dass das Sommerfestival nun bereits zum 20. Mal stattfinden kann, sei der guten Zusammenarbeit aller mitwirkenden Institutionen und Menschen zu verdanken. Besonders dankte er den Sponsoren, die bereits seit Anfang an dabei sind. „Danke, dass ihr hier seid und ein Teil dieser großartigen Reise seid“, so Leblebici an alle Besucher, Sponsoren und Ehrenamtlichen.

Dank an alle

Dank war auch der Mittelpunkt des Beitrags von Henle. Diesen richtete er an alle, die dieses „besondere Fest“ in den letzten zwanzig Jahren ermöglicht haben — von den „Urvätern“ um Christian Skrodzki bis hin zu Leblebici und seinem Team an Ehrenamtlichen. Er wünsche die nächsten Tage allen ein fröhliches Fest, mit hoffentlich viel Wetterglück. Ein Fest, dass laut Leblebici angesichts des Jubiläums nur so vor Highlights strotze, die man keinesfalls verpassen dürfe.

Nachdem die Bierfässer erfolgreich angestochen waren, ging es nahtlos weiter mit Leutkirch vespert, wo sich wieder jeder sein eigenes Essen mitbringen und an der langen Tafel in der Marktstraße Platz nehmen konnte. Auch die zwischendurch vom Himmel kommenden Regentropfen störten da offensichtlich nicht wirklich. Für die musikalische Umrahmung sorgten „Verstehen Sie Brass?“, die „Achtaler Musikanten“ sowie die Band „Wild Chucks“.

Kunstbanner über der Straße

Zum 20–Jahr–Jubiläum hieß es dabei „Vesper unter Kunst“. Roland Hess, künstlerischer Leiter des Also, hat sich etwas Besonderes einfallen lassen: Acht Kunstbanner, von namhaften Künstlern gestaltet, wurden über die gesamte Marktstraße verteilt aufgehängt. Auf der einen Seite ist das gemeinsame Thema aller Künstler „Glück“, die andere Seite wurde individuell verarbeitet. Gestaltet wurden die Banner von folgenden Künstlern: Anki Immler, Ann Kathrin Durach, Till Hamm und Guido Weggenmann, Tilmann Waldvogel, Bernd Imminger, Horst Kämmer und Roland Hess. Alle Kunstbanner können während dem Altstadtsommerfestival ersteigert werden, der Erlös komme einem guten Zweck zu.

Eine Attraktion, die vor allem viele junge Besucher begeisterte, war der Fahrsimulator des jungen Leutkirch Rennsportfahrers Theo Wieder, den jeder ausprobieren konnte. Er präsentierte sich, um für Sponsoren für seinen kostenintensiven Sport zu werben.