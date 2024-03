Daniel Lede Abal informiert über Integration und Migration

Auf Einladung der grünen Landtagsabgeordneten Petra Krebs hat der Sprecher der Grünen- Landtagsfraktion für Migration, Daniel Lede Abal, bei einer Informationsveranstaltung im Bocksaal über die Themen Integration und Migration gesprochen. Eingeladen waren auch Doreen Manuele und Peter Aulmann, die Einblicke über ihr Engagement im Rahmen des Wille-Netzwerk gegeben haben.

In seiner Einleitung thematisierte der Landtagsabgeordnete Lede Abal einer Pressemitteilung zufolge unter anderem die hohe Belastung der Kommunen durch die Flüchtlingsunterbringung, die Einführung der Bezahlkarte für Geflüchtete und den Wandel in der öffentlichen Wahrnehmung zum Thema Migration.

Er sprach auch an, an welchen politischen Veränderungen (GEAs oder das Ruanda-Modell) der Wandel in der Flüchtlingspolitik im letzten Jahr erkennbar wurde und welchen Einfluss die Änderungen in der deutschen und europäischen Flüchtlingspolitik auf das Leben der Geflüchteten auch vor Ort hat.

Im Anschluss berichteten Peter Aulmann und Doreen Manuele über die Entstehung des Wille-Netzwerk und des Café Wille. So sei es mithilfe des Wille Netzwerkes inzwischen möglich, Nachhilfeunterricht für Schüler anzubieten, Geflüchtete bei der Suche nach einer Wohnung und bei Behördengängen zu unterstützen und durch den Kontakt zu lokalen Firmen Arbeitsplätze zu vermitteln. Das Netzwerk zielt unter anderem darauf ab, die in Leutkirch seit vielen Jahrzehnten im Ehrenamt tätigen Helfer zu unterstützen.

Im anschließenden Gespräch meldete sich OB Henle zu Wort und erläuterte, wie schwierig es inzwischen geworden sei, Verwaltungsangestellte für den Bereich Asylrecht zu finden. Die hohe Arbeitsbelastung und das komplizierte und sich ständig ändernde Asylrecht würden dazu führen, dass sich immer mehr Mitarbeiter für eine Anstellung in anderen Bereichen entscheiden würden. Das wiederum führt dazu, dass, wie Frau Seidel-Lerch und Frau Wunden, beide seit vielen Jahren im Ehrenamt tätig, im Anschluss darstellten, der Aufwand bei der Betreuung von Geflüchteten größer und die Bearbeitungszeit immer länger wird. Wie frustrierend die momentane Flüchtlingspolitik auch für Unternehmen oftmals ist, stellte Gottfried Härle dar. So sei es schwierig bis unmöglich, auch bei hohem organisatorischen Aufwand die nötigen Einreise- und Arbeitsunterlagen für Fachkräfte aus dem Ausland zu bekommen, und es bestehe immer die Gefahr, bereits integrierte und fleißige Arbeitskräfte durch plötzliche Abschiebungen zu verlieren.