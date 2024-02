Comedy und A cappella in Willerazhofen

Der Theaterverein Willerazhofen führt den unterhaltsamen Theater-Einakter „Eine märchenhafte Vereinsfeier“ in drei Teilen von Manfred Stanzel sowie einen heiteren Sketch über Missverständnisse zwischen Mann und Frau mit dem Titel „Die Psychologie der Kommunikation“ von Dietmar Steimer auf. Dazu gibt es Männerstimmen mit frechen und witzigem a-cappella-Gesang, präsentiert von den „Capellas“ der Musikkapelle Reichenhofen. Die Spieltermine sind am Samstag, 9. März, und am Sonntag, 10. März, jeweils um 19.30 Uhr sowie am 10. März auch um 14 Uhr. Karten können unter der Telefonnummer 07561/4418 (täglich von 19 bis 21 Uhr) oder per Mail an [email protected] reserviert werden. Der Eintrittspreis beträgt neun Euro für Erwachsene und sieben Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahren.