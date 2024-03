Clownkonzert für die ganze Familie

Ein Clownkonzert im Zirkuszelt gibt es am Dienstag, 19. März, um 20 Uhr auf dem Schulgelände in Wuchzenhofen. Die Grund- und Werkrealschule organisiert für ihre Schüler und Schülerinnen eine Woche lang ein Zirkusprojekt. Dies hat Christian Segmehl zum Anlass genommen, im Rahmen seiner Konzertreihe „AllgäuKonzerte“ ein Konzert in einer außergewöhnlichen Zirkusatmosphäre auf die Beine zu stellen.

Inmitten der Manage präsentieren sich ein Saxophon und ein großer Konzertflügel und jonglieren mit Tönen, Klängen und Rhythmen. Saxophonist Segmehl engagierte hierfür den Münchener Pianisten Paul Rivinius, um mit ihm zusammen zirkusreif effektvolle Tonakrobatik und jede Menge klingende Späße dem Publikum darzubieten. Wie es sich für einen richtigen Zirkus gehört, darf natürlich ein Clown nicht fehlen. Der einzigartige Clown Pompo aus Österreich ummalt die Musik mit unnachahmlicher Freude, Verrücktheit und Eleganz und fasziniert dabei groß und klein, wie es in der Pressemitteilung heißt. Einlass ist um 19 Uhr. Kalte Getränke und warme Speisen werden vor dem Konzert und in der Pause angeboten.

Tickets gibt es bei den Vorverkaufsstellen Osiander in Leutkirch und der Allgäuerin in Isny. Online unter www.AllgaeuKonzerte.de.

Für alle Familien gibt es über 50 Prozent ermäßigte Tickets. Für alle Interessierten, die den Eintrittspreis nicht aufwenden können, bieten die AllgäuKonzerte mit Unterstützung von „Demokratie leben!“ und der Bürgerstiftung Leutkirch Sozialtickets zu 5 Euro an. Diese können gegen Vorlage des offiziellen Tafelausweises bei MA-GI-TA, Bachstraße 21 (ggü. Kino) in Leutkirch erworben werden.