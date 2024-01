Cineclub bringt Pumuckl zurück auf die Leinwand

Der Cineclub Leutkirch hat im Januar drei neue Filme im Programm. Neben einer tragischen Doku und einer deutschen Komödie steht ein bekannter Kindheitsheld auf dem Plan.

Von Donnerstag, 18. Januar, bis Sonntag, 21. Januar, läuft die Tragikkomödie „One for the Road“ mit Frederik Lau und Nora Tschirner jeweils um 20 Uhr. In dem Film wird Bauleiter Mark mit seinem eigenen Trinkverhalten konfrontiert, als er wegen einer Polizeikontrolle den Führerschein verliert.

Mit „Neue Geschichten vom Pumuckl“ bringt der Cineclub am Sonntag, 21. Januar, und Sonntag, 28. Januar, einen abenteuerlichen Kinderfilm auf die Leinwand. Meister Eders Neffe stattet der eingestaubten Werkstatt seines Onkels einen Besuch ab. Dabei taucht ein Kobold auf, der auch den Älteren noch bekannt sein dürfte - der Start einer besonderen Freundschaft. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 15 Uhr.

Außerdem läuft „Philipp Mickenbecker: Real Life“ am Dienstag, 23. Januar, um 20 Uhr. Die Vorstellung ist eine Sonderveranstaltung des Vereins Neues Land und zeigt die Geschichte des Youtubers Philipp Mickenbecker, der auf dem Höhepunkt seines Erfolgs von seiner Krebsdiagnose erfährt. Lukas Augustin und Alex Zehrer haben Philipp während der letzten drei Monate seines Lebens begleitet. Die Doku zeigt echt und ungeschönt, was hinter den Youtube-Videos passiert und wie der Glaube Menschen zusammenbringen kann.