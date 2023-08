Chichi bringt Soul–Pop in den Brauereihof

Mit einem Auftritt der Soul–Interpretin Chichi enden am Samstag, 19. August, die Sommerkonzerte im Hof der Brauerei Härle. Die junge, vom Bodensee stammende Sängerin stand in ihrer Vergangenheit bereits mit diversen Bands auf der Bühne.

Zunächst trat sie solo am Klavier oder nur begleitet von ihrer Gitarre auf. Später war sie Leadsängerin und spielte zuletzt als Bassistin in einer weiteren Band. Mit ihrer tiefen und durchdringenden Stimme erzählt sie authentische Geschichten. Einprägsame Melodien und das Bedürfnis nach Außenkommunikation der Seele werden zum Mittelpunkt ihres Sounds. Eine Prise jazziger Nuancen unterstreicht das konzeptfreie Songgerüst. Traurigkeit und Ernst, sowie Hoffnung und Zuversicht werden getragen von rhythmisch, dynamischen Gitarrenklängen der Soloperformerin. Mehr braucht Chichi nicht, um ihr Publikum zu überzeugen und ihren Weg in die Herzen der Zuhörer zu finden.

Die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr und findet bei schlechtem Wetter in der Malztenne statt. Der Eintritt beträgt 13 Euro im Vorverkauf im Brauereikontor, 15 Euro an der Abendkasse, Härle–Klubber, Studenten und Schüler zahlen zwei Euro weniger.