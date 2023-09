Der Ferienpark Allgäu von Center Parcs feiert am Sonntag, 1. Oktober, mit einem „Allgäuer Feschtle“ sein fünfjähriges Bestehen. Im Herbst 2018 wurde die Ferienanlage bei Leutkirch eröffnet.

Von 11 bis 22 Uhr gibt es zu diesem Anlass auf der Festwiese des Parks eine Art Rummel mit buntem Programm. „Gäste, Mitarbeiter, aber auch Menschen aus der ganzen Region sind dazu eingeladen“, betonte Parkleiterin Andrea Nestle kürzlich im Gespräch mit der SZ.

Leuchtende Riesenfiguren

Los geht es um 11 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen. Es folgen viele Aktivitäten, unter anderem ein Auftritt von Bliems Bunte Bühne, Joy of Voice und am Abend der Band „Die Dorfheiligen“.

Und als ganz besonderes Highlight sind auch „Dundu ‐ The Giants of Light“ ab dem späten Nachmittag unterwegs. „Das sind beeindruckende, leuchtende Riesenfiguren, die von Menschen bewegt werden und am Abend durch die Menge laufen sollen“, so Nestle.

Anfahrt mit Bus oder Pkw

Unter anderem ist auch ein Foto-Bulli vor Ort. Neben Areas, dem Gastro-Partner des Ferienparks, sind laut Ankündigung auch die Genussmanufaktur und der historische Dorfgasthof Hirsch mit dabei.

Vor Ort sind laut Ferienpark auch für Tagesgäste zahlreiche Parkplätze verfügbar. Alternativ bietet sich die Anreise mit dem ÖPNV an: Die im Stundentakt zwischen Leutkirch und Isny verkehrende Buslinie 7551 hält auch im Park Allgäu.