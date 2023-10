Center Parcs feiert Jubiläum mit dem„Allgäuer Feschtle“

Nicht nur viele Gäste des Ferienparks Allgäu von Center Parcs, sondern auch unzählige Besucher aus der Region sind am Sonntag zum „Allgäuer Feschtle“ gekommen, um gemeinsam einen schönen Tag zu verbringen. Anlass war das fünfjährige Bestehen der Anlage. Geboten war ein buntes Programm bis in die späten Abendstunden.

Offiziell eröffnet wurde das Fest zunächst mit einem Frühschoppen, der musikalisch von der Musikkapelle Seibranz unter der Leitung von Dirigent Erich Minsch geleitet wurde. Anschließend begrüßte die Parkleiterin Andrea Nestle die Besucher unter anderem mit den Worten: „Das hier ist ein Fest für all unsere Gäste und für sämtliche Besucher, die sich heute hier eingefunden haben.“

„Ein Segen für unsere Region“

Zusätzlich bedankte sich die Managerin bei allen Personen, die zum guten Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Unterstützt wurde sie in ihrer Ansprache von Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle. „Ich bin mir sicher, dass der Urlauer Ferienpark der Schönste ist, den es gibt“. Er fügte hinzu: „Das ist schon unglaublich, mit Ansiedlung dieser Ferienanlage konnte die Stadt Leutkirch die Zahl der Übernachtungsgäste auf geschätzte 1,4 Millionen jährlich erhöhen. Das ist ein Segen für unsere Region.“

Sein bayrischer Kollege, Bürgermeister Joachim Konrad aus Altusried, meinte: „Ich bin begeistert, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit hinsichtlich der Urlauer Ferienanlage so gut klappt. Ich bin stolz darauf, was hier entstanden ist“.

Kulinarisches Angebot

Ganz unter dem Motto „Wer die Wahl hat, hat die Qual“ war das Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten beim „Allgäuer Feschtle“. Organisiert wurde dieses vom historischen Dorfgasthof Hirsch aus Urlau in enger Zusammenarbeit mit dem Gastronomieanbieter Areas. Wegen des großen Andrangs mussten die zahlreichen hungrigen Gäste jedoch oftmals etwas Zeit in Kauf in nehmen, um an ihre Lieblingsspeisen zu gelangen.

Zum umfangreichen Unterhaltungsprogramm zählten etwa Kino, Kletterturm, Ballonkünstler, Zaubershow, Quiz oder eine Fahrt mit dem Bähnle durch den Park.