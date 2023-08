Vor fünf Jahren hat der Tourismuskonzern Center Parcs seine Urlaubsanlage mit rund 1000 Ferienhäusern in Urlau eröffnet. Mittlerweile ist der Park voll und ganz im Allgäu angekommen, ist sich Leiterin Andrea Nestle sicher. Das Unternehmen rechnet damit, das laufende Geschäftsjahr mit rund 1,4 Millionen Übernachtungen abzuschließen.

Im Interview mit SZ–Redakteur Simon Nill spricht Nestle unter anderem darüber, welche Attraktionen die Übernachtungsgäste in der Region ansteuern, ob in Zukunft größere Neuerungen anstehen und wie das Jubiläum im Oktober gefeiert werden soll.

Frau Nestle, der Ferienpark Allgäu besteht mittlerweile seit fünf Jahren und hat damit ein kleines Jubiläum. Sind Sie in Feierstimmung?

Wir stecken gerade in den Vorbereitungen für eine Feier. Zu diesem Zeitpunkt kommt in der Regel noch nicht die große Stimmung auf (lacht).

Was wird denn vorbereitet?

Wir organisieren eine Jubiläumsfeier, die wir das Allgäuer „Feschtle“ genannt haben. Am Sonntag, 1. Oktober, wird es auf unserer Festwiese eine Art Rummel geben. Gäste, Mitarbeiter, aber auch Menschen aus der ganzen Region sind dazu eingeladen.

Es werden zum Beispiel viele musikalische und künstlerische Auftritte, eine Kletterwand, Hüpfburgen und eine Spielstraße geboten. Außerdem konnten wir „Dundu — Giants of Light“ gewinnen. Das sind beeindruckende, leuchtende Riesenfiguren, die von Menschen bewegt werden und am Abend durch die Menge laufen sollen.

Apropos Feierstimmung: Sorgen denn auch die Übernachtungszahlen der vergangenen Monate für gute Laune?

Ja, wir können uns nach wie vor überhaupt nicht beschweren. Nach der Corona–Zeit war die Nachfrage ganz besonders hoch. Das hat sich mittlerweile wieder normalisiert. Wir planen, das Geschäftsjahr mit etwa 1,4 Millionen Übernachtungen abzuschließen. Das entspricht einer Belegungsquote von rund 86 Prozent. Damit liegen wir wieder über dem Vorjahr. Der zu erwartende Umsatz liegt bei rund 86 Millionen Euro.

Sind Sie mit diesen Zahlen zufrieden?

Absolut. Viel Spielraum nach oben gibt es auch nicht. 90 Prozent wäre so ziemlich das Maximum von dem, was erreichbar ist. Denn man hat auch immer ein paar Häuser, in denen es kleinere oder größere Renovierungen gibt.

Das Erlebnisbad Aqua Mundo ist das Herzstück des Ferienparks. (Foto: dpa )

Ist Center Parcs mittlerweile voll und ganz im Allgäu angekommen?

Das glaube ich schon, ja. Wir wachsen immer mehr mit dem Allgäu zusammen. Unsere Gäste nutzen sehr gerne die Angebote aus dem Umland, wovon die ganze Region profitiert. Gleichzeitig kommen auch viele Tagesbesucher aus dem Allgäu in den Park. Beide Seiten profitieren.

Was unternehmen die Center–Parcs–Besucher denn in der Region?

Das ist schwer zu sagen, weil es keine Statistiken dazu gibt. Aber ich weiß zum Beispiel, dass viele Gäste im Winter zum Skifahren gehen. Ich weiß, dass einige Golf spielen, diverse Freizeitparks, das Schloss Neuschwanstein oder die Hündlebahn besuchen. Zudem ist der Bodensee natürlich beliebt.

Können Sie abschätzen, wie viele Tagesbesucher im Durchschnitt auf das Gelände kommen?

Wir erheben diese Daten nicht. Daher kann ich keine Zahl schätzen. Ich würde aber meinen, dass es in letzter Zeit mehr Besucher geworden sind. Was ich weiß, ist, dass das Aqua Mundo, die Spielplätze, die Bowlingbahn und die Terrasse im Sommer bei den Menschen aus der Region beliebt sind.

Das Herzstück des Parks ist das Aqua Mundo. Wie häufig kommt es vor, dass das Erlebnisbad überfüllt ist zeitweise und keine weiteren Gäste mehr eingelassen werden?

In diesem Jahr kam das zwei–, vielleicht dreimal vor. Das ist aus meiner Sicht überschaubar.

Lassen Sie uns den Blick von der Gegenwart kurz in die Vergangenheit richten. Zum Start vor fünf Jahren hatte es massive Probleme gegeben, weil die Häuser teilweise noch nicht bewohnbar waren. Wie häufig werden Sie noch auf diesen ersten Fehlstart angesprochen?

Schon noch ab und zu (lacht). Gerade von Gästen, die ich noch gar nicht getroffen habe und die die erste Eröffnung damals über die Medien mitbekommen hatten. Aber das nimmt immer mehr ab und verblasst in der Erinnerung — auch weil man in der Zwischenzeit relativ viel positives über uns gehört hat. Heute kommt eher die Frage: „Wie voll ist es denn?“

In den ersten Jahren gab es immer wieder Diskussionen über viele Feuerwehr–Fehlalarme im Park. Hat sich dieses Problem mittlerweile erledigt?

Die Fehlalarme haben sich extrem verringert. Ich denke, dass das einfach zu den Anfangsschwierigkeiten gehört hat. Der Park wurde in nur zwei Jahren gebaut. Bei manchen Dingen stellt man fest, dass nachjustiert werden muss, was wir mittlerweile getan haben.

Sind die Gebäude und die Einrichtung auch nach fünf Jahren noch gut in Schuss? Oder muss in größerem Umfang renoviert werden?

Beides. Das hängt davon ab, in welchem Umfang sie von welchen Gästen genutzt wurden. Wir haben zum Beispiel ein Programm, bei dem jedes Jahr die Hälfte der Ferienhäuser ganz genau unter die Lupe genommen und bei Bedarf besonders gereinigt und renoviert wird.

Zudem steht im November 2025 unsere erste „Light–Renovierung“ an, bei der einige Möbel in den Häusern ausgetauscht werden. Im Zentralgebäude werden ohnehin regelmäßig Gegenstände erneuert.

Wie wird der Park in fünf Jahren aussehen? Planen Sie mit großen Neuerungen?

Grob wird es schon noch so aussehen wie jetzt. Kleinere Veränderungen nehmen wir immer vor. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel einen kleinen Waschsalon eröffnet, kürzlich einen Baggerpark. Es kommen ständig neue Angebote dazu. Das wollen wir auch so beibehalten, Ideen gibt es jedenfalls genug.

Wie schwer ist es, ausreichend Mitarbeiter für den Ferienpark zu finden?

Es gelingt uns, aber es ist sehr schwierig. In manchen Abteilungen haben wir es einfacher, in anderen — wie zum Beispiel dem Poolbereich — ist die Suche eine große Herausforderung. Wir bilden intern so viel wie möglich Personal aus und weiter. Trotzdem gibt es Stellen, die seit fast einem halben Jahr unbesetzt sind.

Noch schwieriger ist die Suche zum Beispiel bei unserem Gastronomie-Partner Areas. Wir werden in Zukunft wohl noch stärker auf Mitarbeiter aus dem Ausland setzen müssen.