Buntes Programm beim „Kulturherbst“ in Tautenhofen

Beim traditionellen „Kulturherbst“ des „Kultur– und Gemeindetreff Tautenhofen–Heggelbach“ gibt es wieder ein abwechslungsreiches Programm. Die insgesamt vier Abendveranstaltungen bieten sowohl besinnliche Momente als auch Unterhaltung und Spaß mit schwäbischer Comedy, Satire und verschiedenen musikalischen Highlights.

Den Anfang macht die Newcomer–Band Allgäusommer mit Norbert Baur, Peter Barensteiner und Claus Dieng, am Samstag, 16. September, um 20 Uhr in Tautenhofen. Bekannte Melodien werden mit schwäbischen Texten ins Allgäu geholt. Karten im Vorverkauf zehn Euro, Abendkasse zwölf Euro.

Tags darauf, am Sonntag, 17. September, um 9 Uhr, findet der Erntedankgottesdienst in der Silvesterkapelle in Tautenhofen statt.

Schwäbischen Humor und Witz bieten Die Schrillen Fehlaperlen am Samstag, 23. September, um 20 Uhr ihrem Publikum. Mit ihrem ansteckenden Humor sowie ihrem textlichen und stimmlichen Vermögen bringen sie selbstironisches Liedgut über Alltägliches auf die Bühne. In ihrem neuen Programm „Friede, Freude, Pustekuchen“ besingen die vier schrillen Perlen aus dem Fehlatal alles, was das Leben zu bieten hat. Karten im Vorverkauf 16 Euro, Abendkasse 18 Euro.

Die Band Verstehen Sie Brass? ist mittlerweile bekannt wie der „berühmte bunte Hund“ und genauso bunt, schräg und amüsant sind ihre Shows. Das Programm, mit dem die Band nach Tautenhofen kommt, heißt „Wild Wild Wäst“. Das Brass–Event findet am Samstag, 7. Oktober, um 20 Uhr statt. Die Band spielt Musik aus unterschiedlichen Genres. Karten im Vorverkauf zehn Euro, Abendkasse zwölf Euro oder per Mail an [email protected]

Den Abschluss der Veranstaltungsreihe bildet der Auftritt der Heggelbacher Stadelmusikanten, einer kleinen Abordnung von Musikanten der Musikkapelle Heggelbach, am Samstag, 14. Oktober, um 20 Uhr. Sie präsentieren handgemachte Blasmusik. Karten im Vorverkauf neun Euro, Abendkasse elf Euro.

Alle Veranstaltungen finden im Kultur–und Gemeindetreff in Tautenhofen, Zur Dorfschule 3, statt. Es gibt Karten im Vorverkauf in der Touristinfo Leutkirch, Marktstraße 32 und bei Foto Haag in Leutkirch, Marktstraße 20. Weitere Informationen bei Monika Heinz, Telefon 07561/4279.