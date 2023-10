Bürgerinitiative kritisiert Gutachten zur Innenstadt

Das Fachbüro Imakomm hat vor einigen Wochen ein Konzept zur Entwicklung der Leutkircher Innenstadt vorgelegt. Eine der Empfehlungen lautet, unter den aktuellen Voraussetzungen zunächst auf weitere Fußgängerzonen in der Altstadt zu verzichten. Werden einige Rahmenbedingungen allerdings geändert, erachtet das Stuttgarter Büro einen verkehrsberuhigten Bereich ‐ beschränkt auf die Marktstraße-Süd und nur zwischen Ostern und Oktober ‐ durchaus für sinnvoll.

Bei der Interessensgemeinschaft Lebendiges Leutkirch, die sich für eine autoarme Altstadt einsetzt, sorgt das Gutachten an manchen Stellen für Kritik. In einer Stellungnahme, die Barbara Schrön im Auftrag der Gruppe verfasst hat, geht sie auf einzelne Punkte ein.

Definition von Fußgängerzone und autoarm

An der Imakomm-Analyse kritisiert die Gruppe etwa, dass die Begriffe Fußgängerzone, autofrei und autoarm nicht nachvollziehbar verwendet würden. Im Bericht angeführte Nachteile ‐ etwa eine starke Einschränkung der Erreichbarkeit einzelner Betriebe ‐ würden auf einen autoarmen Bereich gar nicht zutreffen, schreibt Schrön.

Matthias Prüller von der Firma Imakomm teilt dazu auf SZ-Anfrage mit, dass bei den Untersuchungen verschiedene Varianten für Fußgängerzonen geprüft wurden. Lediglich das Szenario „Fußgängerzone Altstadt“ sei als „Autoarme Innenstadt“ bezeichnet worden, weil bei „einer solch umfassenden Sperrung immer auch ein Verkehr durch Anwohner- und Lieferverkehre zu erwarten ist“. Dieser könne im Gegensatz zu manchen kleineren Fußgängerzonen nicht um den Bereich herum gelenkt werden.

Gab es Befragungen zum Verkehr?

Wie die Bürgerinitiative in ihrer Stellungnahme weiter schreibt, sei das Thema Verkehr bei den umfangreichen Befragungen von Unternehmen, Bürgern, Gästen und Kunden nicht berücksichtigt worden.

Vor diesem Hintergrund ist der Interessensgemeinschaft nicht ersichtlich, wie zu diesem Thema eine Aussage getroffen werden kann. Bürgerinitiative

Vonseiten der Firma Imakomm erklärt Matthias Prüller dazu, dass das Thema Verkehr im Rahmen des Themenblocks „Infrastruktur/Verkehr/Parken“ erfasst worden sei. Dabei sei etwa die Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem Fahrrad, dem Auto und dem öffentlichen Nahverkehr bewertet worden ‐ sowie unter anderem auch die Anzahl an verfügbaren Parkplätzen und deren Anbindung.

Es hätten sich beim Blick auf die Parkplätze dabei „keine Auffälligkeiten im Sinn von hoher Unzufriedenheit“ ergeben. „Vor diesem Hintergrund wurden auch die Rahmenbedingungen der verfügbaren Parkierungsflächen für eine Fußgängerzone bewertet und letztendlich auch als ausreichend und nah genug identifiziert.“

„Zentrale Hemmnisse“ in der Altstadt

Im Imakomm-Bericht ist beim Blick auf mögliche Fußgängerzonen sowie eine autoarme Altstadt von vorhandenen „zentralen Hemmnissen“ die Rede. So werden unter anderem fehlende Aufenthaltsräume zum Wohlfühlen, eine fehlende städtebauliche Gestaltung der Straße als multifunktionaler Raum sowie eine fehlende Außengastronomie benannt.

Diese Punkte sind aus Sicht der Interessensgemeinschaft „nicht zuletzt und vor allem auf die vielen fahrenden und parkenden Pkw zurückzuführen. Eine Wohlfühlatmosphäre mit Außengastronomie im multifunktionalen Raum wird nur durch eine autoarme Zone erreicht“, heißt es in der Stellungnahme. Natürlich müsse eine autoarme Altstadt auch gestaltet werden. Der Bürgerinitiative seien allerdings bereits fünf Leutkircher Betriebe bekannt, die ihren Betrieb mit einer Außengastronomie erweitern möchten. Alle befänden sich nicht in der südlichen Marktstraße, sondern an anderen Stellen der Innenstadt.

Geringe Verweildauer und Innenstadtbeirat

Die Analyse kommt zu dem Ergebnis, dass in der Leutkircher Altstadt eine „geringe Verweildauer“ vorherrscht. „Dies ist unserer Meinung nach eindeutig im Zusammenhang mit den Pkw zu betrachten“, schreibt die Interessensgemeinschaft. Bei deren Befragung vor einigen Monaten seien 82 Prozent der Befragten der Meinung gewesen, dass eine autoarme Altstadt die Aufenthaltsqualität verbessern würde.

Die Initiative „begrüßt“ zudem die Einschätzung von Imakomm, dass ein Innenstadtbeirat sinnvoll sein könnte. Diesen fordere die Gruppe bereits seit Januar.

Vision der Interessensgemeinschaft

Die Mitglieder der Interessensgemeinschaft stellen sich ‐ wie sie in der Stellungnahme ausführen ‐ zum Beispiel folgendes Szenario vor: Am Martin-Luther-Platz steht ein mit Muskelkraft betriebenes Karussell, das von Kindern mit Eltern genutzt wird. In einem Café gegenüber sitzen Gäste und schauen zu. Passanten flanieren durch die evangelische Kirchgasse, in mobilen Sitzkojoten unterhält man sich. Hin und wieder fährt ein Auto ‐ möglicherweise ein Anlieger ‐ in moderater Schrittgeschwindigkeit vorbei.

An der Ecke Kornhausstraße/Bachstraße gibt es begrünte Sitzecken, wo Familien auf Holzbänken sitzen und Mitgebrachtes essen. Kinder holen sich gegenüber ein Eis, zwei Männer spielen an einem fest installierten Schach-Tisch eine Partie. So stellt sich für die Interessensgemeinschaft „eine Familien- und Genussstadt“ mit hoher Aufenthaltsqualität dar.