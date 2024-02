Brezelfrühstück mit dem Helferkreis Asyl

Im Rahmen des Projekts „Herzenswärme“ wurde zusammen mit dem Helferkreis Asyl ein Brezelfrühstück organisiert. Etwa 40 Besucher aus und um Leutkirch trafen sich in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche, um die Geschichten zweier Frauen aus der Ukraine und aus Kamerun zu hören. Dies teilt die Pressestelle der Stadt Leutkirch mit.

Obwohl die beiden Frauen erst seit knapp zwei Jahren in Deutschland sind, waren ihre Sprachkenntnisse sehr gut. „Ich war sehr froh, als ein ehrenamtlicher Deutschkurs zweimal die Woche angeboten wurde und ich dadurch etwas zu tun hatte und ein Ziel vor Augen hatte“, so berichtete die Ukrainerin, die bereits ihre B1-Prüfung abgeschlossen hat.

Mit ihrem sechs Monate alten Sohn auf dem Arm erzählte die studierte Rechtswissenschaftlerin aus Kamerun, dass sie am liebsten eine Pflegeausbildung beginnen möchte. Vor gut einem Jahr ist sie mit ihrem Mann aus Biberach nach Friesenhofen gezogen. Da die Nachfrage für Integrationskurse so hoch ist, hat sie nur dank ehrenamtlicher Unterstützung Deutsch gelernt. Im Frühjahr kann sie als Quereinsteigerin in einem Deutsch-Integrationskurs beginnen.

Der Helferkreis Asyl ist seit über 30 Jahren in Leutkirch aktiv. „Wir unterstützen Menschen, die ihr Heimatland wegen Verfolgung oder Krieg verlassen mussten, damit sie in Leutkirch gut ankommen und sich ein neues Leben aufbauen können“, so erzählte Gisela Buck, eine langjährige Engagierte. Sie kümmerte sich um Antragsunterlagen und gab Deutschunterricht für zehn ukrainische Frauen mit Kindern, die vor etwa zwei Jahren in Friesenhofen aufgenommen wurden.

Auch Hedwig Seidel-Lerch berichtete über ihre Arbeit beim Helferkreis Asyl: „Wenn ich sehe, wie sich die geflüchteten Menschen, mit denen ich in Kontakt stehe mit der passenden Unterstützung entwickeln können, gibt mir das immer wieder Kraft und Mut, meine ehrenamtliche Arbeit weiter zu machen“.

Es werden immer Ehrenamtliche gesucht, die Zeit und Lust haben mit Geflüchteten die deutsche Sprache zu lernen und zu üben. Dies kann in einer kleinen Lerngruppe sein oder auch im „Eins-zu-eins“. Bei Interesse vermittelt die städtische Integrationsbeauftragte Maria Söllner: [email protected]