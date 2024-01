Gibt es in Leutkirch einen rassistischen Sündenfall mitten in der Stadt? Eine Gruppe um den in seiner Funktion als SPD-Stadtrat bekannten Jochen Narr herum hat sich zum Ziel gesetzt, der sogenannten Mohrenbrücke zu einem neuen Namen zu verhelfen. Die aktuell in der Bevölkerung geläufige Bezeichnung sehen sie aufgrund der mit dem Begriff „Mohr“ - eine veraltete deutschsprachige Bezeichnung für Afrikaner - verbundenen Assoziationen kritisch.

Die Stadtverwaltung dagegen sieht in diesem Fall keinen diskriminierenden Hintergrund, verweist auf den „sehr positiven geschichtlichen Hintergrund“. Auch Gottfried Härle betont unter Verweis auf die Historie, dass er den - für die Bezeichnung der Brücke ursächlichen - Brauereigasthof Mohren daneben nicht umbenennen werde.

Ziel: Ein neuer Name

Zu der rund 20-köpfigen Initiativgruppe gehören neben Narr unter anderem auch Constantin Künst und Maria Söllner. Bei einem Gespräch in der Redaktion erklären die drei, warum sie für die Brücke über die Eschach einen neuen Namen finden wollen. Sie betonen, dass sie sich dabei als Privatpersonen für das Thema engagieren. Söllner ist in der Stadt auch als Integrationsbeauftragte bekannt, Künst ist unter anderem im Jugendgemeinderat aktiv.

Maria Söllner (von links), Jochen Narr und Constantin Künst sind Teil einer etwa 20-köpfigen Gruppe, die die Bezeichnung Mohrenbrücke kritisch sehen. (Foto: Patrick Müller )

Dass sie mit ihrem Vorhaben auch auf den ein oder anderen Vorbehalt stoßen werden, ist ihnen bewusst. Die erste Aktion der Gruppe, die sich bereits zweimal getroffen hat, soll am 3. Februar stattfinden. Zwischen 10 und 12 Uhr wollen sie beim Bauernmarkt an einem Infostand mit Bürgern ins Gespräch kommen. Anschließend seien im Verlauf der nächsten Monate weitere Aktionen geplant. Auch die Kunstschule Sauterleute plane dazu ein passendes „Brückenbauer“-Projekt, so Narr. Das erste Ziel: Eine Debatte anstoßen.

Name sei nicht mehr zeitgemäß

Bei all dem geht es um den Begriff des Mohren beziehungsweise hier der Bezeichnung Mohrenbrücke. So stellt Narr klar:

Ich halte diesen Namen für nicht mehr zeitgemäß, ich halte ihn für zumindest diskriminierend, wenn nicht gar rassistisch. Jochen Narr

Er selbst beschäftige sich schon länger mit dem Thema, wurde im Zuge seiner Arbeit mit Geflüchteten hier sensibilisiert. Im Vorfeld der angestrebten Umbenennung hat er unter anderem eine Sprachwissenschaftlerin um eine Einschätzung des deutschen Wortes „Mohr“ gebeten.

Demnach war der Begriff früher durchaus auch positiv besetzt. So waren etwa im Mittelalter die medizinischen Kenntnisse der Mauren - auf die der lateinische Begriff „maurus“ als neutrale Bezeichnung für eine Volksgruppe verweise - denen der Europäer weit überlegen. Auch gibt es Verbindungen zum heiligen Mauritius, der etwa in Coburg als Schutzpatron fungiert, wo es ebenfalls eine Mohrenbrücke gibt.

Gasthof als Namensgeber

Dass die Brücke, die keinen offiziellen Namen hat, in Leutkirch so bezeichnet wird, liegt am danebenliegenden Gasthof Mohren. „Gleiches gilt zum Beispiel auch für die ,Strauß-Brücke’ und den Kreisverkehr an der ,Neuen Welt’. Die werden von der Bevölkerung so genannt, obwohl die Betriebe nicht mehr vorhanden sind und die Bauwerke beziehungsweise Plätze offiziell keinen eigenen Namen haben“, erklärt Thomas Stupka, Sprecher der Stadtverwaltung.

Die Bezeichnung „Mohr“ oder „Mohren“, so Stupka weiter, werde im süddeutschen Raum vielerorts für Gasthäuser, Apotheken und anderes verwendet. „Dies hat einen sehr positiven geschichtlichen Hintergrund und geht auf den heiligen Mauritius zurück. Von Initiativen zur Umbenennung und zum Verbot des Begriffes wird oft auf eine negative Bedeutung mit griechischem Ursprung verwiesen. Dies ist aber im süddeutschen Raum nirgends der Fall und somit auch in Leutkirch nicht zutreffend.“

Kontakt zur Initiativgruppe Kontakt zur Initiativgruppe kann man per Mail an brü[email protected] aufnehmen. Melden könne sich hier etwa, wer beim nächsten Treffen dabei sein möchte. Auch für konstruktive Kritik, Ideen für einen neuen Namen oder auch weitere Ideen für Veranstaltungsformen, die sich anbieten würden, um zu diesem Thema ins Gespräch zu kommen, seien willkommen.

Rassismus-Expertin sieht Namen kritisch

Bei der damaligen Benennung des Gasthofs war der Begriff demnach nicht negativ konnotiert. Jasmin Mouissi, eine Expertin zum Thema Rassismus, entgegnete mit Blick auf die Mohrenbrücke dazu vor rund einem Jahr im Interview allerdings: „Grundsätzlich definiert sich Rassismus aber auch nicht dadurch, wie etwas gemeint ist oder mit welcher Absicht es geäußert wird. Es geht darum, wie es beim Empfänger ankommt. Mit Blick auf die Brücke bedeutet das, dass die Namensgebung keine rassistische Intention haben muss und es dennoch rassistisch sein kann.“

Es handelt sich um einen rassistischen Begriff. Insofern ist der Name der Brücke kritisch zu betrachten. Jasmin Mouissi

Auch Narr verweist darauf, dass der Begriff in anderen Sprachen mit negativen Eigenschaften verbunden ist und vor allem in neuerer Zeit im Prinzip nur noch negativ gesehen werde. Schließlich, so Künst, verwende man doch aus guten Gründen heutzutage auch den Begriff Mohrenkopf nicht mehr. Alle „People of Colour“ - also Menschen, die von der Mehrheitsgesellschaft als nicht-weiß angesehen werden - mit denen er dazu im Gespräch war, hätten auf die entsprechende Nachfrage hin klar gesagt, dass sie der Begriff stört. Ähnliches berichtet auch Narr.

Thema eigene Betroffenheit

Darauf angesprochen, dass sie selbst, also Narr, Künst und Söllner, als nicht-farbige Menschen von der Bezeichnung gar nicht betroffen sind, erklärt Künst: „Es muss doch auch möglich sein, aus eigenen Fehler zu lernen - ohne erst darauf zu warten, von Betroffenen darauf hingewiesen zu werden.“ Söllner ergänzt, dass man als nicht direkt Betroffener auch oft mehr Kraft habe, sich bei einem solchen Thema zu engagieren. Zumal auch sie selbst noch keinem Betroffenen begegnet sei, der den Begriff „Mohr“ gut findet.

Söllner betont auch, dass es keinesfalls ihr Ziel sei, selbst einen neuen Namen für die Brücke vorzuschlagen. „Wir wollen nicht, dass der Name aus der Initiativ-Gruppe kommt, sondern aus der Bevölkerung“, so Künst. Überhaupt: Keinesfalls soll der Eindruck entstehen, dass man irgendjemanden belehren wolle. Es gehe gerade auch darum, im direkten Gespräch zu verstehen, warum manche den Bergriff weiterverwenden wollen.

Positive und negative Rückmeldungen

Es sei wichtig, so Söllner, auch bei Themen, die für den ein oder anderen kontrovers sein mögen, miteinander ins Gespräch zu kommen und einander zuzuhören, „das haben wir eventuell verlernt.“ Sie selbst habe bisher auf die Initiative hin vor allem positive Rückmeldungen bekommen. „Gut, dass ihr euch dem Thema widmet“, habe es etwa geheißen. Narr dagegen berichtet auch von gegenteiligen Erfahrungen. Viele Menschen würden leider direkt in eine „Aber-Position“ gehen.

Gottfried Härle, dessen Brauerei der namensgebende Brauereigasthof gehört, erklärt, dass er mit Blick auf den Gasthof „keinerlei Veranlassung“ für eine Umbenennung sehe. Er verweist unter anderem darauf, dass der über 400 Jahre alte Gasthof schon seit mindestens 1897 diesen Namen trägt. Seit dieser Zeit gehört er zur Brauerei. Auch er betont die Verbindung zum heiligen Mauritius, Mohren sei hier „eine wertschätzende Bezeichnung“.

Härle: Diskussion hilft nicht weiter

Daher verstehe Härle generell nicht, warum die Bezeichnung ein Problem sein soll. Auch nicht mit Blick auf die inoffizielle Bezeichnung der Brücke, die sich auf den Gasthof bezieht. In seinen Augen ist das eine Diskussion, die nicht weiterhilft. Die Vorkommnisse in Potsdam, gegen die an diesem Samstag auch in Leutkirch ein Zeichen gesetzt werden soll, zeigten, dass es beim Thema Rassismus ganz andere Punkte gebe, auf die man sich konzentrieren sollte.

Narr würde hier entgegnen, dass man gerade in Zeiten von zunehmendem Rassismus bei der Brücken-Freigabe im Sommer ein Zeichen mit der Neubenennung setzen könnte. Auf dem Weg dahin dürften Narr, Söllner, Künst und ihre Mitstreiter noch viele Gespräche führen müssen. Die Debatte angestoßen haben sie auf jeden Fall schon mal.

Kontakt zu Verkehrsministerium

Narr berichtet zudem, dass er bereits mit dem Verkehrsministerium in Kontakt sei, um abzuklären, wie eine offizielle Namensgebung bei einer zu einer Landesstraße gehörenden Brücke denn rechtlich möglich wäre. Und um prüfen zu lassen, wie es eigentlich sein kann, dass während der aktuellen Bauphase auf den offiziellen Umleitungsschildern der nicht-offizielle Name Mohrenbrücke zu lesen ist.