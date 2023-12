Kindern eine Chance geben und ihnen die Weichen stellen zu einem besseren Leben. Nicht weniger als das ist das Ziel der Leutkircher Bolivienhilfe.

Dafür setzt sich der Verein, dem seit vielen Jahren Josef Rauch vorsteht, ein und unterstützt in Ushpa-Ushpa, einem Elendsviertel der bolivianischen Großstadt Cochabamba, die dortige Pfarrei. 40.000 Menschen wohnen in diesem Stadtteil, das kaum mehr als eine Hüttenstadt im kargen Hochland (2700 Meter über Meeresspiegel) ist.

Ihre Einwohner sind Indigene, die aus den Provinzen in die Großstadt gekommen sind, um als Taglöhner ein Auskommen zu finden - was ihnen mehr recht als schlecht gelingt.

Von der Straße holen

Wenn ihre Kinder eine Schule besuchen könne, sind sie nach Unterrichtsende am Mittag meist auf sich allein gestellt. „Die Pfarrei dort hat drei Zentren aufgebaut, um solche Kinder von der Straße zu holen“, erzählt Josef Rauch. Insgesamt etwa 150 Mädchen und Jungen erhalten in diesen Einrichtungen ein warmes und gesundes Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe.

Doch damit endet die Arbeit der Schwestern und mehrerer sie unterstützender Studenten nicht, wie der Leutkircher weiter zu berichten weiß. Auch Freizeitaktivitäten werden angeboten, und das geht weit übers Ballspielen hinaus. „Musik machen, tanzen, malen - die Kinder sollen sich ganzheitlich entwickeln. Wir wollen ihre Begabungen aus ihnen herauskitzeln und diese dann fördern.“

Josef Rauch, studierter Theologe, war Anfang der 1990er-Jahre selbst nahe Cochabamba als Entwicklungshelfer im Auftrag der Kirche tätig. „Damals war dort, wo heute Ushpa-Ushpa ist, nichts als weites Land“, erinnert er sich.

Laufend in Kontakt

Als Vorsitzender der Bolivienhilfe reiste er bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie häufig noch selbst nach Cochabamba. In Kontakt mit den Akteuren vor Ort ist er heutzutage vor allem per E-Mail und WhatsApp. „Das funktioniert sehr gut, wir sind laufend in Kontakt“, sagt Josef Rauch und weiß die Spendengelder, die er nach Bolivien weiterleitet in besten Händen: „Dort arbeiten gute Leute, auf die man sich zu einhundert Prozent verlassen kann.“