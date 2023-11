Die anhaltenden Regenfälle haben am Dienstagfrüh bei der Leutkircher Feuerwehr für zwei Einsätze gesorgt, wie der stellvertretende Kommandant Martin Waizenegger berichtet. Im weiteren Tagesverlauf kamen, Stand früher Dienstagabend, zwar keine Einsätze mehr dazu, die Feuerwehr ist aber sensibilisiert, so Waizenegger.

Zwei Einsätze am Morgen

Der erste Einsatz führte die Feuerwehr zum Tobelbach bei Winterstetten. Hier wurde Treibgut aus dem Rechen am Einlaufbauwerk entfernt. „Das war kurz vor dem Überlaufen“, so Waizenegger. Außerdem wurde nach einem Alarm des Pegels der Eschach bei Friesenhofen der Fluss sowie das Steinstallbecken kontrolliert. Wie sich die Lage weiter entwickelt, sei schwer abzuschätzen, sagt Waizenegger am Dienstagnachmittag.

Ein Teil der Eschach wird seit Dienstag gegen 6 Uhr in das Hochwasserrückhaltebecken Urlau abgeleitet. In der Regel ist dies der Fall, sobald der Abfluss der Eschach am Pegel Friesenhofen über 15 Kubikmeter pro Sekunde steigt. In das Rückhaltebecken passen etwa eine Million Kubikmeter Wasser. Sollte das Rückhaltebecken voll sein, läuft das Wasser automatisch in das Taufach-Fetzachmoos. Die Kontrolle über das Rückhaltebecken hat das Regierungspräsidium Tübingen (RP).

Becken etwa zu einem Fünftel gefüllt

Mit Blick auf die Baustelle bei der Mohrenbrücke in Leutkirch hat das RP die Abflussmenge, die in der Eschach am Hochwasserrückhaltebecken Urlau vorbeigeleitet wird, von 15 auf etwa zehn Kubikmeter pro Sekunde gedrosselt, wie ein RP-Sprecher am Dienstag erklärt. Am frühen Abend war das Rückhaltebecken demnach zu etwa einem Fünftel gefüllt.

„Das RP beobachtet die Situation und die Niederschlagsprognose sehr aufmerksam. Aktuell gehen wir davon aus, dass sich das Becken in der heutigen Nacht noch etwas weiter füllen wird“, so der Sprecher am Dienstagabend zur aktuellen Situation. Den voraussichtlich regenarmen Mittwoch wolle man dazu nutzen, das Becken so weit wie möglich zu leeren, „um für die für Donnerstag angesagten erneuten Niederschläge genügend Platz zu haben.“

In Bad Wurzach bleibt es ruhig

In den letzten Jahren kam es laut RP jedes Jahr im Schnitt ein- bis viermal zu der Situation, dass der Abfluss der Eschach so hoch war, dass das Rückhaltebecken geöffnet worden ist.

Ruhig blieb es trotz der gestiegenen Pegel bis zum Nachmittag auch in Aitrach und Bad Wurzach. Wobei, so der Bad Wurzacher Feuerwehrkommandant Rolf Butscher am späteren Dienstagnachmittag, es dann schon langsam mal mit dem Regen aufhören könnte.