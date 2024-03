Bibel-Illustrationen von Friedrich Hechelmann

Mit der einzigen Kunstausstellung im Jahreslauf eröffnet der Förderverein Galluskapelle wie gewohnt am Palmsonntag sein Jahresprogramm. Diesmal zeigt der Förderverein Bibel-Illustrationen des Isnyer Künstlers Friedrich Hechelmann im ansonsten bewusst karg und leergehaltenen Kirchenraum der Rundkapelle. Die Ausstellung wird am Sonntag, 24. März, um 15 Uhr eröffnet.

Die anspruchsvollste Arbeit, vor die sich Friedrich Hechelmann je gestellt sah, war seine Bebilderung des Alten und Neuen Testamentes, heißt es in einer Ankündigung des Fördervereins. In diesem Bewusstsein schuf der Isnyer Künstler 50 Illustrationen, bei denen sich Umsetzung der biblischen Botschaft und Weltoffenheit in Glaubensdingen die Waage halten. In der Galluskapelle spiegeln ab Palmsonntag sieben signierte DIN-A1-Großdrucke das Geschehen von der Passion bis Pfingsten.

Georg Zimmer, Vorsitzender des Fördervereins, wird die Besucherinnen und Besucher begrüßen. Kulturjournalist Rolf Waldvogel, profunder Kenner des Werks von Friedrich Hechelmann, führt anschließend in die Ausstellung ein. Der Gitarrist Jakob Veser umrahmt die traditionelle Eröffnungsveranstaltung des Jahresprogramms der Galluskapelle mit Stücken aus der klassischen Gitarrenliteratur. Friedrich Hechelmann hat sein Kommen angekündigt.

Die Bibel-Illustrationen werden in der Galluskapelle bis zum Ende der Pfingstferien ausgestellt sein. Das Jahresprogramm des Fördervereins umfasst insgesamt 15 Veranstaltungen bis Anfang November.

Die nächsten Termine: Ostersonntag, 1. April, 5.30 Uhr: Ökumenische Auferstehungsfeier mit anschließendem Osterfrühstück im „Café Columban“; Samstag, 20. April, 14.30 Uhr: Radfahrersegnung; Dienstag, 30. April, 17.30 Uhr: Deutsch-türkische Teestunde im Café Columban - Eine christlich-muslimische Begegnung; Sonntag, 11. Mai, 20 Uhr: Musik am Weg mit dem Feuerwehrchor unter der Leitung von Rita Buchner.

Weitere Termine gibt es unter www.galluskapelle.de.