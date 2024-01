„Ich sitze hier in der neun Grad kalten Wohnung“, schilderte am Donnerstag eine Anwohnerin des Hochhauses Holbeinstraße 9 in Leutkirch am Telefon der Redaktion ihre missliche Lage. Seit vier Tagen gehe ihre Heizung nicht mehr.

Seit Freitag ist nun immerhin eine mobile Heizzentrale angeschlossen, wie ein Vonovia-Sprecher auf Anfrage berichtet.

Nicht der erste Ausfall

Die Heizungsanlage des Wohnungskonzerns Vonovia im Wohngebiet Pfingstweide sorgt seit geraumer Zeit unter anderem aufgrund von Ausfällen immer wieder für Diskussionen.

Vom aktuellen Ausfall, der laut Sprecher neben der Holbeinstraße 9 auch die Holbeinstraße 7 umfasst, sind rund 120 Wohnungen betroffen. „Eine mobile Heizzentrale (Hotmobil) ist seit heute angeschlossen worden und versorgt die Wohnungen mit Wärme“, so der Sprecher am Freitagabend.

Reparatur dauert an

Die Reparatur an der eigentlichen Anlage dauert derweil noch an. „Die Kollegen von der Heizungstechnik sind diese und die nächste Woche vor Ort und reparieren die Heizung. Die Heizungsanlage ist recht komplex“, so der Sprecher weiter.

Zum Teil würden auch noch Ersatzteile fehlen. Zwei Monteure seien für die Reparatur vor Ort einquartiert. „Wir bedauern den erneuten Ausfall und bitten um Entschuldigung“, so der Sprecher.