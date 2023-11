„Wir wollen Bestandsschutz“, bringt Helmut Breunig seine Forderung auf den Punkt. Der Geschäftsführer des Hotel Post in Leutkirch fürchtet um die Existenz des Familienunternehmens, sollten in Zukunft die Parkplätze rund um das Gebäude am Rande der Altstadt wegfallen.

Und auch mit Gedankenspielen über weitere Bäume auf dem Postplatz ‐ „direkt vor unserer Haustür“ ‐ kann sich Breunig alles andere als anfreunden. Um seinen Standpunkt auch öffentlich zu vertreten, hat er sich in den vergangenen Tagen an die „Schwäbische Zeitung“ gewandt.

Im Rahmen des Sanierungsgebiets „Entlang der Eschach“ waren zuletzt die Ideen von Planern und Architekten zur Umgestaltung der Leutkircher Innenstadt präsentiert worden. Im Konzept des Wettbewerb-Siegers ist zum Beispiel der Postplatz als größerer Aufenthaltsbereich mit Bäumen und Sitzgruppen vorgesehen. Parkplätze direkt am Hotel ‐ vergleichbar mit dem aktuellen Zustand ‐ sind in diesem Szenario nicht mehr vorgesehen.

Tiefgaragen als Ersatz?

Solche Visionen sind Helmut Breunig ein Dorn im Auge. Schließlich sei das Hotel darauf angewiesen, dass die Abstellflächen rund um das Gebäude weiterhin nutzbar sind. Geht es nach dem langjährigen Geschäftsführer, sollten darüber hinaus auch alle anderen Parkplätze in der Altstadt erhalten bleiben. Denn:

Die Autos von Mietern, Gästen und Kunden müssen irgendwo abgestellt werden, sagt der Geschäftsmann.

Die vorhandenen Tiefgaragen Salzstadel und Löwenzentrum würden als Ersatz nicht ausreichen, sind sich Breunig und Klaus Bogenrieder, der unter anderem als Vertreter der Geschäftsführung im Hotel Post tätig ist, einig. Hinzu komme, dass die Tiefgaragen für größere Fahrzeuge ‐ zum Beispiel Sprinter ‐ wegen der Durchfahrtshöhe nicht genutzt werden könnten. Das sei deshalb von Bedeutung, weil in den Gästezimmern auch regelmäßig Handwerker übernachten.

Unterschriftenaktion gestartet

Wichtig sind für die Hotel-Verantwortlichen aber auch die vorhandenen Parkflächen an der Oberen Vorstadtstraße, über die im Rahmen der Umgestaltung der Innenstadt ebenfalls diskutiert wird. In manchen Überlegungen sind diese Plätze teilweise als Schutzbereiche für Radfahrer oder als Grünflächen an der Eschach angedacht. Um dort die Abstellmöglichkeiten für Autos zu erhalten, sei bereits eine Unterschriftenaktion initiiert worden, sagt Breunig.

Seit 120 Jahren ist das Hotel Post mit insgesamt 25 Zimmern im Familienbesitz. Mittlerweile werde es in dritter Generation geführt ‐ seit 1980 von Helmut Breunig. Bis zur Corona-Pandemie war im Hotel auch ein Restaurant geführt worden. „Danach haben wir das Lokal nicht mehr geöffnet“, sagt der Geschäftsführer. Sollten die Bedingungen in Zukunft stimmen ‐ ein wesentlicher Faktor ist für den Geschäftsmann eine gute Parkplatz-Situation ‐ kann er sich allerdings vorstellen, das Restaurant wieder zu betreiben.

Gemeinderat muss entscheiden

In welcher Form die Leutkircher Innenstadt umgestaltet und ob auch die Verkehrssituation verändert wird, entscheidet der Gemeinderat. Erste Maßnahmen ‐ unter dem Titel „Innenstadt Reloaded“ ‐ könnten bereits am kommenden Montag beschlossen werden. Geplant ist jedenfalls, dass sich die Stadträte in dieser Sitzung mit den Handlungsempfehlung aus dem Imakomm-Gutachten zur Entwicklung der Altstadt befassen.