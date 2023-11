Mit der Lesung der Bestsellerautorin Gaby Hauptmann habe die Reihe „Literatur im Rathaus“ eine „prominente Fortsetzung“ gefunden, betonte Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle bei seiner Begrüßung am Donnerstagabend im vollbesetzten Saal. Bücher leisteten einen, gerade in heutiger Zeit „wichtigen Beitrag, Dialoge anzustoßen und Horizonte zu erweitern“, erklärte Henle und hieß die am Bodensee wohnhafte Autorin im Allgäu willkommen.

„43 viel gelesene und hochgelobte Romane“ habe die Autorin bisher verfasst, zog ihr Schriftstellerkollege Imre Török Bilanz. In diesem Frühjahr, am 27. April, sei ihr neuestes Buch mit dem Titel „Das größte Glück im Leben“ erschienen, das sie nun auch in Leutkirch vorstelle.

„Rastlose Schriftstellerin“

Die 1957 in Trossingen geborene Journalistin und Autorin ‐ die auch viel für Rundfunk und Fernsehen arbeitet und deren Bücher in 35 Sprachen übersetzt sind ‐ werde aufgrund ihres Arbeitspensums oft als „rastlose Schriftstellerin“ bezeichnet. Gleichzeitig seien ihre Geschichten aber „durchdrungen von Ruhe, Freundschaft, Liebe und Frieden“. Begriffe wie „Gemeinsinn, Hilfsbereitschaft und Solidarität“ würden auch im neuen Roman Hauptmanns „mit Leben gefüllt“, erklärte Török. Gerade angesichts aktueller politischer Ereignisse, nicht zuletzt der Erinnerung an die Reichspogromnacht am 9. November ‐ dem Datum der Lesung ‐ vor 85 Jahren, sei es wichtig, jene Werte, wie sie Hauptmann in ihren Büchern vertrete, hochzuhalten.

Zum Roman: Das Leben, das die Protagonistin Maike in ihrem von Rosen umrankten Elternhaus am Timmendorfer Strand führt, gleicht zunächst einer Bilderbuchidylle. Nach der Trennung vom Ehemann lebt sie dort allein, die Tochter ist bereits aus dem Haus. Als Töpferin verdient sie sich einen bescheidenen Lebensunterhalt. Aber sie ist glücklich, denn durch die lebendige Nachbarschaft in ihrer Straße fühlt sie sich geborgen. Man hält zusammen, trifft sich, lädt sich gegenseitig zu Kaffee und Kuchen ein.

„Beeindruckenden Charakterstudien“

Doch die „friedliche Idylle ist hoch trügerisch“, verrät Imre Török. Durch die Pläne eines raffgierigen Immobilienhais sieht sich die verschworene Nachbarsgemeinschaft im Buttenweg plötzlich vor großen Herausforderungen und so mancher Blick in menschliche Abgründe tut sich auf.

Török lobt die „beeindruckenden Charakterstudien“, die die „Menschensammlerin“ Gaby Hauptmann auch in ihrem neuen Buch leiste. „Es ist ein Roman voller Spannungsbögen. Man, Frau kann es nicht mehr aus der Hand legen.“

Gut gelaunt und trotz Erkältung sprühend vor Energie brachte die Autorin Auszüge aus ihrem neuesten Werk zu Gehör. Ihr Fazit: „Das größte Glück im Leben sind Freunde. Sie zählen mehr als ein Ehepartner, den man vielleicht auf der Strecke lässt. Sie begleiten uns durchs ganze Leben.“

Heiter-ironische Kurzgeschichte

Die ideale Verbindung von Ehemann und Freund stellt dann wohl Protagonist Bruno in ihrer heiter-ironischen Kurzgeschichte dar, sie zum Abschluss des Abends zum Besten gab: Bruno ist mit Luisa verheiratet. Luisa liebt Schuhe, edle Schuhe, sie muss sie gar nicht unbedingt tragen, oft genügt es ihr schon, sie zuhause im Regal zu bewundern und zu träumen. „Sie sind für sie die Eintrittskarte in ein Leben, das sie nie führen wird.“ Wieder einmal hat Luisa bei einem Bummel in der Schweiz zugeschlagen: Vier Paar sündhaft elegante und atemberaubend teure Highheels liegen im Kofferraum von Brunos Wagen.

Am Zoll wird Luisa belehrt, pro Person dürften nur zwei Paar neue Schuhe ausgeführt werden. Kurzerhand entledigt sich Bruno seiner bequemen Treter und zwängt sich vor den staunenden Augen des Zöllners tapfer in rote spitze Pumps. „Sehen Sie, diese Schuhe gehören mir. Und die schwarzen auch.“ Wenn das nicht wahre Liebe und Freundschaft ist! Doch der Erzähler lässt seinen Helden nicht ganz ungeschoren davonkommen, sondern gibt Einblick ins Innerste seiner (typischen) Männerseele: „Jetzt war ich wenigstens ein Mal größer als meine Frau.“