„,Innenstadt Reloaded’ ‐ Umsetzung der Empfehlungen“: Unter dieser Überschrift geht es im vierten Tagesordnungspunkt der Gemeinderatssitzung am Montagabend, 6. November, unter anderem um eine mögliche Erweiterung der Fußgängerzone auf die südliche Marktstraße.

Laut Sitzungsvorlage schlägt die Verwaltung dem Rat hier eine saisonale Erweiterung für die Zeit von Ostern bis Oktober vor. Allerdings mit der Einschränkung, dass dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Hürden, die so schnell allerdings nicht umsetzbar sein dürften.

Orientierung am Gutachten

Bereits die erste der fünf Voraussetzung macht deutlich, dass der Verwaltung ein längerer Zeitraum bis zu einer möglichen Umsetzung vorschwebt. Denn diese solle ‐ wie auch im Gutachten empfohlen ‐ erst nach der städtebaulichen Umgestaltung erfolgen. Zur Erklärung: Die Marktstraße-Süd ist Teil des Sanierungsgebiets „Entlang der Eschach“. Ende September wurde dazu im Rahmen eines städtebaulichen Wettbewerbs ein Siegerkonzept gekürt. Bis es hier zu konkreten Umsetzungsschritten kommt, dauert es aber noch.

Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle betonte damals, dass es sich bei den Entwürfen aus dem Wettbewerb keinesfalls um die endgültige Planung handelt, wie sie später umgesetzt wird, sondern um „die Vorstufe zum Vorentwurf“.

Arbeiten frühestens 2025

Eine Rolle spielt in diesem Zusammenhang auch die Verlegung der Fernwärme-Leitungen in der Altstadt. Dazu werden in den kommenden Jahren wohl auch Teile des Pflasters in der Innenstadt aufgerissen. Diese Arbeiten beginnen, so der aktuelle Stand, frühestens 2025.

Zumindest dürfte durch die erste Voraussetzung reichlich Zeit bleiben, um die anderen Bedingungen zu erfüllen, die der Vorschlag der Stadtverwaltung aufzählt. Bei diesen orientiert sich die Verwaltung eng an den Empfehlungen des Gutachtens zur Stärkung der Leutkircher Innenstadt. Dort wird zudem klar festgestellt, dass eine Umsetzung nur unter klaren Bedingungen sinnvoll sei.

Es gibt nur eine Chance für die Umsetzung. Diese muss funktionieren, heißt es im Gutachten.

Leerstände müssen weg sein

Eine Voraussetzung ist, dass die noch vorhandenen Leerstände in der Marktstraße belegt sind. In der Marktstraße-Süd stehen derzeit unter anderem das ehemalige Cafè Albrecht leer, der Lederbazar sowie die Ladenfläche neben der demnächst öffnenden Filiale der Metzgerei Kleiber. Die Leerstände in der Marktstraße-Nord gibt es teils seit mehreren Jahren.

Als weitere Voraussetzungen für die Erweiterung der Fußgängerzone genannt werden der Ausbau von Außengastronomie in der südlichen Marktstraße, die Umsetzung einer verstärkte Begrünung und die Einrichtung von Aufenthaltsräumen sowie die Installation weiterer Angebote für Kinder.

Der Beschlussvorschlag

Der Beschlussvorschlag dazu lautet: „Die Verwaltung wird beauftragt, die genannten Voraussetzungen für die Einführung einer temporären Fußgängerzone (zum Beispiel von Ostern bis Oktober) zu schaffen und mit den betroffenen Akteuren die notwendigen Maßnahmen vorzubereiten.“ Der Gemeinderat soll außerdem regelmäßig und frühzeitig über den Umsetzungsstand informiert werden.

Bei den darüber hinaus genannten Umsetzungsprojekten, die sich aus dem Gutachten ergeben, geht es unter anderem um die bereits genannten Aufenthaltsräume und Kinderangebote, eine aktive städtische Immobilienpolitik ‐ die grundsätzlich auch Kauf von Immobilien als „letzte Möglichkeit“ vorsieht ‐ sowie um ein neues Strukturkonzept für das künftige Stadtmarketing. Die Sitzung im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes Gänsbühl beginnt um 18 Uhr.