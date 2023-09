Berührendes Benefizkonzert in der Dreifaltigkeitskirche

Ein außergewöhnlich musikalisches Geschenk haben die Zuhörer am Donnerstagabend in der Dreifaltigkeitskirche erlebt: Gleichermaßen erlesen wie berührend konzertierte das nationale Kammerorchester aus Kiew unter dem Titel „Jahreszeiten“ nicht nur Werke von Astor Piazzolla und Antonio Vivaldi, sondern sorgte mit der gleichnamigen Komposition von Zoltan Almashi in Leutkirch für deren deutsche Uraufführung.

Einwöchigen Benefiz–Tournee

Almashi ist als Cellist zudem Mitglied des Orchesters, das in einer einwöchigen Benefiz–Tournee Spenden und Eintrittsgelder unter dem Motto „Save ukrainian culture“ sammelt. „Wir kämpfen für unsere Kultur und Sprache, mit der blau–gelben Fahne fliehen wir nicht, sondern stellen uns auch für die europäische Einheit“: So die Motivation von Organisatorin Irina Frenkel und den durchweg professionellen Musikern.

Unter ihnen in herausragendem Maß die Violinsolistin Bogdana Pivnenko, die ungemein virtuos, ausdrucksvoll und mit leidenschaftlicher Energie ihren anspruchsvollen Part meisterte: Mal verhalten, mal energisch im dramatischen Fortissimo und höchsten Tempo, immer faszinierte die hochkarätige Geigerin, auch im perfekten Dialog mit dem Orchester unter Leitung von Olek Marinchenko.

Sanfte Wellen, Sturm und Gewitter

Dies gelang auf gleiche Weise im ersten Teil des Konzerts mit Werken des zeitgenössischen Argentinier Astor Piazzolla und nach der Pause mit den bekannten „Vier Jahreszeiten“ des Barock–Komponisten Antonio Vivaldi. Beeindruckend hier, wie Pivnenko zu ihren Soli auch den Part der Dirigentin übernahm und perfekt einstudiert die Streicher und den Spinett–Spieler fordernd mitriss. Und so konnte in Vivaldis Programmmusik der Zuhörer sanfte Wellen, Sturm und Gewitter, ein Tanz der Bauern und Vogelstimmen wiedererkennen.

Zum Schluss des zweistündigen Konzerts wollte der Applaus des Publikums, darunter einige der etwa 230 derzeit in Leutkirch wohnenden Ukrainerinnen und Ukrainer, nicht enden. Der Dank von Irina Frenkel galt nicht nur hierfür, sondern auch der Stadt sowie der Kirchengemeinde für ihre Unterstützung. Auch Solistin Pivnenko bedankte sich für die große Unterstützung.