Benefiz-Frühstück bringt 2000 Euro für Bürgerstiftung

Im Rahmen des Frühlingsfestes haben Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle und die acht Ortsvorsteher ein Benefiz-Weißwurstfrühstück veranstaltet. Bei der Veranstaltung kam ein Betrag in Höhe von 2.000 Euro zusammen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Nun wurde die Spende an Rosemarie Miller-Weber und Oliver Stotz, Vorsitzende und stellvertretender Vorsitzender der Leutkircher Bürgerstiftung, überreicht. Sämtliche „Zutaten“ für das Frühstück, darunter Würste, Brezeln, Bier und Kaffee, wurden von Leutkircher Unternehmen gespendet wurden. „Dieses Benefiz-Frühstück war eine schöne Gelegenheit, gemeinsam zu feiern und gleichzeitig die lokale Gemeinschaft zu stärken. Es wurden 2.000 Euro für unsere Bürgerstiftung gesammelt, dafür sind wir sehr dankbar“, so Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle.