Hans-Multscher-Gymnasium, Georg-Schneider-Haus und Feuerwehrhaus - diese drei für die Stadt Leutkirch bedeutenden Gebäude sollen in den kommenden Jahren größtenteils neu erstellt werden. Diskutiert wird über die anstehenden Großprojekte bereits seit vielen Jahren. Ein Ende der Planungen und Vorüberlegungen ist allerdings auch im Jahr 2024 noch nicht absehbar. Schwäbische.de hat sich im Rathaus nach dem aktuellen Stand bei den drei Vorhaben erkundigt.

Erhebliche Mängel am Schulgebäude

Das aktuelle Schulgebäude des Hans-Multscher-Gymnasiums (HMG) weist erhebliche Mängel auf. Vor mehr als drei Jahren hatte der Gemeinderat deshalb einem Neubau an gleicher Stelle zugestimmt. Dabei ist das aktuelle Gebäude nicht einmal 50 Jahre alt.

Hans-Multscher-Gymnasium HMG Januar 2024, Hans-Multscher-Gymnasium HMG Januar 2024 (Foto: Simon Nill )

Antworten darauf, wie die Einrichtung künftig konkret aussehen könnte, soll zunächst ein Architektenwettbewerb liefern. Dabei können professionelle Planer ihre Entwürfe einreichen. Die Vorbereitungen dafür laufen seit mittlerweile rund zwei Jahren.

Zuletzt galt es vor allem „wichtige Grundlagen für die weitere Planung“ zu schaffen und „alle relevanten Einflussgrößen auf Kosten und Qualität“ festzulegen, erklärt Thomas Stupka, Pressesprecher der Stadt Leutkirch, auf Anfrage. Weil es sehr viele unterschiedliche Themenfelder - wie Digitalisierung oder pädagogisches Konzept - zu berücksichtigen gilt, werde dafür mehr Zeit verwendet „als bei einer kleineren und weniger komplexen Bauaufgabe“.

Diese Planungsgrundlagen sollen im nächsten Schritt dem Gemeinderat vorgestellt und vom Gremium beschlossen werden. Anschließend könne die „Wettbewerbsauslobung“ konkret ausgearbeitet werden. „Bis Ende 2024 erwarten wir, einen Siegerentwurf präsentieren zu können“, erklärt Stupka.

Sanierung und Neubau

Das Leutkircher Georg-Schneider-Haus wird in den kommenden Jahren kräftig saniert und teilweise neu gebaut. Das Gebäude soll künftig für den Unterricht der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu zur Verfügung stehen, der Kultur- und Bildungsarbeit der Volkshochschule dienen und auch Probemöglichkeiten für die Stadtkapelle eröffnen.

Georg-Schneider-Haus Leutkirch Januar 2024, Georg-Schneider-Haus Leutkirch Januar 2024 (Foto: Simon Nill )

Wie das gelingen kann, stand zuletzt ebenfalls im Zentrum eines Architektenwettbewerbs. 14 Entwürfe waren eingereicht worden. Ein Preisgericht hatte die Arbeiten bewertet und drei Preise sowie zwei Anerkennungen vergeben. Sowohl beim Wettbewerb als auch bei einem nötigen „Verhandlungsverfahren“ konnten sich nach Angaben der Stadtverwaltung die „Fischer Rüdenauer Architekten“ aus Stuttgart durchsetzen.

Noch im Januar soll das Büro offiziell mit der Planung beauftragt werden. Zudem müssen entsprechende Fachplaner - etwa für Statik oder Haustechnik - in den Prozess eingebunden werden. „Sobald die Entwurfsplanung steht, soll diese durch den Gemeinderat freigegeben werden“, teilt Stupka mit. Damit sei gegen Ende dieses Jahres zu rechnen.

Beim umfangreichen Projekt sei zu Bedenken, dass es sich sowohl um eine „Sanierung erhaltenswerter Bausubstanz“ als auch um einen Neubau mit hohen Anforderungen - etwa an die Energieeffizienz - handele. Zur Komplexität trage aber auch die innerstädtische Lage neben einer viel befahrenen Straße sowie der relativ geringe Abstand zu Nachbargebäuden bei.

Feuerwehrhaus in die Jahre gekommen

Das bisherige Gebäude in der Altstadt stammt aus den 1960er-Jahren und entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Deshalb soll ein Neubau her - darin sind sich sämtliche Beteiligten längst einig. Immer wieder tauchte das Thema in den vergangenen Jahren in verschiedenen Formen auf der politischen Agenda auf. Weil das Projekt allerdings nicht ganz oben auf der Prioritätenliste steht, sind die Pläne bis heute noch nicht wirklich konkret geworden.

Feuerwehrhaus Leutkirch Januar 2024, Feuerwehrhaus Leutkirch Januar 2024 (Foto: Simon Nill )

Klarer Favorit für einen Neubau ist das bisherige Bauhof-Areal. Es ist nach Angaben von Stadt-Pressesprecher Thomas Stupka „das einzige Grundstück, von dem aus die empfohlene Eintreffzeit für Freiwillige Feuerwehren von zehn Minuten eingehalten werden kann“. Momentan wird weiterhin eine sogenannte Machbarkeitsstudie vorbereitet. Sie soll die Fragen beantworten, ob und in welcher Form ein Neubau auf dem Gelände überhaupt umsetzbar ist, und wie eine Verlagerung der Bauhofes neben die Kläranlage aussehen könnte.

Ebenfalls wird im Rahmen der Studie - nach Angaben von Stupka - ein Zeitplan für die beiden miteinander verknüpften Projekte erstellt. Mit dem Ergebnis rechnet die Verwaltung Mitte des Jahres.