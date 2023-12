Bei der Ren(n)tiernacht bis 22 Uhr einkaufen

Die Ren(n)tiernacht am Donnerstag, 21. Dezember, ist die jährliche Einkaufsnacht in Leutkirch, die dazu einlädt, die festliche Atmosphäre der Vorweihnachtszeit zu genießen und lokale Geschäfte zu unterstützen. Viele Leutkircher Geschäfte öffnen ihre Türen bis 22 Uhr für ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis.

Die Ren(n)tiernacht verspricht nicht nur ein „winterzauberhaftes“ Ambiente, sondern auch ein vielfältiges Angebot für jeden Geschmack. Lokale Einzelhändler präsentieren exklusive Angebote und laden dazu ein, die letzten Weihnachtseinkäufe in entspannter Atmosphäre zu erledigen. „Wir waren im letzten Jahr von der Resonanz sehr positiv überrascht und freuen uns darauf, unseren Kunden auch in diesem Jahr wieder etwas Besonderes zu bieten“, so Helga Müller, Inhaberin der „Ankleide“ und Vorstandsmitglied im Leutkircher Wirtschaftsbund.

In den Straßen der Altstadt und rund um die Eislaufbahn auf dem Marktplatz, erwarten die Besucher nicht nur festlich geschmückte Schaufenster, sondern auch stimmungsvolle musikalische Begleitung und kulinarische Köstlichkeiten. Höhepunkt und eindrucksvoller Abschluss des Events ist um 22 Uhr eine spektakuläre Feuershow bei der Eislaufbahn.