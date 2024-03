Begegnungskonzerte der Schulmusik

Auch in diesem Jahr gibt es wieder zwei Konzerte unter dem Titel „School’s Showtime“, die von Leutkircher Schülerinnen und Schülern gestaltet werden. Sie finden am Mittwoch, 20., und Donnerstag, 21. März, jeweils um 19 Uhr in der Festhalle Leutkirch statt.

Am Mittwoch werden ausschließlich die Gruppen der Otl-Aicher-Realschule musizieren. Am Donnerstag präsentieren sich neben der Realschule auch die Gemeinschaftsschule Leutkirch, die Grundschule Oberer Graben sowie Solisten der Jugendmusikschule. Freuen Sie sich auf ein vielfältiges, unterhaltsames Programm mit Chören, Tänzern, Akrobaten, einem Blasorchester und solistischen Beiträgen.

Der Eintritt zu den Aufführungen ist frei, es wird jedoch um Kartenreservierung ab Montag, 11. März, über das Sekretariat der Otl-Aicher-Realschule zwischen 9 und 12 Uhr sowie von 14 bis 15 Uhr unter der Rufnummer 07561/985930 gebeten.