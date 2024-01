Bauernproteste gehen in Leutkirch und Isny weiter

Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark, wir halten zusammen“ gibt es am Montag in Leutkirch, Isny und Wangen erneut Protestfahrten. Eine sogenannte Allgäu-Sternfahrt führt die Teilnehmer - sowohl Landwirte als auch Firmen und Selbständige - von Leutkirch über Isny und Hergatz, wo es ebenfalls Sammelpunkte gibt, weiter Richtung Wangen und zurück nach Leutkirch.

Zum Start gegen 8.30 Uhr im neuen Gewerbegebiet „Am Saugarten“ hatten sich bereits etliche Teilnehmer versammelt. In Isny warteten die dortigen Landwirte an der B12 auf Höhe Ziegelstadel auf die Leutkircher Kollegen. Ursprünglich war etwa 9.30 Uhr als Treffpunkt vorgesehen gewesen, doch mussten die Isnyer lange geduldig sein, bis sie losfahren konnten. Erst fast eine Stunde später als geplant gab es den Zusammenschluss mit den Bauern aus der Nachbarstadt zu einer langen Kolonne. Etwa zwei Dutzend Fahrzeuge, überwiegend Traktoren, setzten sich hinter einem Polizeiauto in Bewegung und nahmen die Bundesstraße für sich ein.

Blinklichter und Hupkonzert

Allerdings ging es nach wenigen hundert Metern rechts weg nach Isny hinein, weil mit der Polizei vereinbart worden war, den Felderhaldetunnel aus Sicherheitsgründen nicht zu durchfahren. So musste die Kolonne zuerst durch die Maierhöfener Straße in die Stadt hinein und durch die Lindauer Straße wieder aus der Stadt heraus. Das dauerte wegen der Ampel am Rewe-Supermarkt etwas und ließ den Zeitplan noch weiter nach hinten rutschen.

Dann endlich ging es aber über Schweinebach in Richtung Wangen weiter. Bemerkbar machten sich die Landwirte wie üblich mit Schildern, Blinklichtern und einem Hupkonzert.