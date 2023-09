Badesaison am Freibad Stadtweiher endet

Das Freibad öffnet am Dienstag, 12. September, zum letzten Mal in diesem Jahr seine Türen. Das teilt die Stadt Leutkirch in einer Presseerklärung mit. Über 57.000 Badegäste besuchten demnach in diesem Jahr das Freibad am Stadtweiher. Der Spitzentag war in diesem Jahr der 9. Juli mit knapp 3000 Badegästen. Trotz der eingeschränkten Öffnungszeiten, die dem akuten Personalmangel geschuldet waren, konnte das Vorjahresniveau fast erreicht werden.

„Ein abwechslungsreicher Sommer, geprägt durch viele heiße, aber auch einige kalte Tage, geht zu Ende. Wir sind mit der Badesaison sehr zufrieden — sie verlief ohne größere Unfälle oder Vorkommnisse“, so Schwimmmeister Robert Rössler. Das Freibad–Team wird in den nächsten Wochen dann damit beschäftigt sein, den Stadtweiher „winterfest“ zu machen.

Badegäste, die am Stadtweiher Aufbewahrungsschränke für die gesamte Saison gemietet haben, sollten diese bis Dienstag ausräumen. Verlorene Gegenstände liegen an der Freibadkasse zur Abholung bereit.

Bildunterschrift: Freibad Leutkirch Stadtweiher © Marius Badstuber