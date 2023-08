Seit mehreren Jahren weiden im Naturschutzgebiet Moosmühle, östlich des Leutkircher Stadtweihers, Wasserbüffel im Auftrag des Naturschutzes (SZ berichtete). Während die stattlichen Tiere bei vielen ein beliebter Anlaufpunkt für Spaziergänge sind, sorgt sich manch Badegast um deren Einfluss auf den nahen Stadtweiher.

Denn die Büffel fühlen sich auch im Floschen wohl, der im Anschluss an deren Weidefläche in den Stadtweiher mündet. Wie die Stadtverwaltung erklärt, sei der Einfluss durch die Wasserbüffel aber sehr gering.

Befürworter des Wasserbüffelprojektes

„Als Naturliebhaber bin ich ein begeisterter Befürworter des Wasserbüffelprojektes am Leutkircher Stadtweiher. Die natürliche Landschaftspflege durch Beweidung fördert die Biodiversität und viele Beobachter können sich am Anblick der friedlichen imposanten Tiere erfreuen“, schreibt ein Badegast, der sich im Nachgang zur letzten Berichterstattung über die Tiere an die Redaktion gewandt hat.

Die Betreiber des Projektes, so der Mann, würden sicher viel Herzblut und Idealismus in ihre Sache einbringen.

Eine trübe Brühe

Aber: Er sei auch ein begeisterter Badegast und Jahreskarteninhaber des Leutkircher Freibads. „Bei Gängen um den Stadtweiher musste ich in den beiden letzten Jahren leider mehrmals beobachten, dass am Einlauf des Floschen eine undefinierbare, trübe, schokoladenbraune Brühe in den Stadtweiher floss.

Bei einem Blick hinter die alte Pumpstation war die Ursache schnell klar: die Büffelherde suhlte sich nahe dem Ende des Floschenbaches“, so der Leutkircher.

Sorge vor Verlandung

Seine Sorge ist, dass so eine Mischung aus Wasser, Schlamm und, so seine Vermutung, auch Fäkalien in den Stadtweiher gelangt — und das auf Dauer dessen Wasserqualität nicht gut tue. Als Folgen befürchte er „Verlandung, starken Wuchs an Wasserpflanzen und eventuell auftretende Hygieneprobleme.“ Er würde sich daher wünschen, dass zumindest der stadtweihernahe Bereich des Floschens für die Büffel unzugänglich gemacht wird.

Betreiber des Freibads am Stadtweiher ist die Stadt Leutkirch. Mit Blick auf die Schilderungen und Befürchtungen des Badegastes ist von Seiten der Stadtverwaltung zu hören, dass das Wasser des Stadtweihers aufgrund dessen Status als offizielles Badegewässer regelmäßig vom Gesundheitsamt auf Vorkommen coliformer Bakterien untersucht werde.

Keine Beanstandungen

„In der Vergangenheit gab es keine Beanstandungen, auch nicht, seit die Wasserbüffelbeweidung durchgeführt wird“, erklärt Thomas Stupka, der bei der Stadtverwaltung für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Schaut man auf die aktuelle Badegewässerkarte für Baden–Württemberg, ist der Stadtweiher farblich grün markiert, was eine „gute Qualität“ signalisiert. Die selbe Kategorie, in der beispielsweise das Waldbad Isny oder der Stadtsee Bad Waldsee aufgeführt sind. Zwar reicht es damit in diesem Jahr nicht zur höchsten Qualitätsstufe „ausgezeichnet“, aber der Stadtweiher ist damit laut Landesgesundheitsamt auf jeden Fall bedenkenlos zum Baden geeignet.

Sehr großes Einzugsgebiet

Generell, so Stupka mit Blick auf mögliche Einträge durch die Wasserbüffel, habe der Stadtweiher hat ein sehr großes Einzugsgebiet von etwa zehn Quadratkilometern, wovon ein guter Teil der Flächen landwirtschaftlich genutzt wird. Verdeutlicht wird das durch einen Blick auf die Karte zum Einzugsgebiet, die auf dem entsprechenden Porträt auf der Homepage zum Aktionsprogramm „Sanierung oberschwäbischer Seen“ hinterlegt ist.

„Sowohl der Nährstoff– als auch der Sedimenteintrag aus der gesamten Fläche ist naturgemäß vorhanden“, erklärt Stupka. Und wie die meisten Stillgewässer in Oberschwaben sei auch der Stadtweiher nährstoffreich.

Ein optisches Problem

„Im Verhältnis zum Nährstoff– und Sedimenteintrag aus dem großen Einzugsgebiet, ist der durch die Wasserbüffel verursachte Eintrag sehr gering“, betont Stupka. Zwar werde der Eintrag durch die Aktivität der Wasserbüffel bei Niedrigwasser zeitweise durchaus sichtbar, der große Teil des Eintrags aus der Fläche finde aber bei starken Regenereignissen statt, wenn braune Wassermassen in den Weiher strömen.

Auch Matthias Brauchle von der Wasserbüffelgemeinschaft Wielazhofen betont, dass es sich bei dem vom Badegast beschriebenen Phänomen vor allem um ein optisches Problem handeln würde. Der Schlamm, den die Büffel vom Grund aufwühlen, würde ansonsten eben beim nächsten starken Regen ausgeschwemmt werden.