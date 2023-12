Auto prallt gegen Tanklastzug

Auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-West und Leutkirch-Süd ist laut Polizeibericht am Donnerstag kurz nach 11 Uhr ein 56-jähriger Peugeot-Fahrer gegen das Heck eines Tanklastwagens geprallt. Der 56-Jährige war eigenen Angaben zufolge aus Unaufmerksamkeit von der Überholspur auf die rechte Fahrspur geraten und dort mit dem Heck des Lkw eines 59-Jährigen kollidiert. Am Peugeot entstand etwa 12.000 Euro Sachschaden, am Lastzug ein solcher von rund 5000 Euro. Der 56-Jährige sowie der 59-Jährige blieben unverletzt. Der Abschleppdienst kümmerte sich um den Peugeot. Die Freiwillige Feuerwehr war ebenfalls an der Unfallstelle eingesetzt.