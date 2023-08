Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Mittwoch kurz nach 10.30 Uhr ein VW in der Memminger Straße in Brand geraten. Das teilt die Polizei mit. Der 72 Jahre alte Fahrer des Wagens hielt an und konnte die Flammen im Motorraum noch vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr löschen. Verletzt wurde niemand. Der VW wurde durch das Feuer derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.