Ausstellungseröffnung im Rahmen der Lilo-Gollowitsch-Patenschaft

Seit 2013 vergibt die Regionale Arbeitsgruppe Allgäu-Oberschwaben des bundesweiten Vereins Gegen Vergessen-Für Demokratie zusammen mit der Stadt Leutkirch jährlich die Lilo-Gollowitsch-Schulpatenschaft an Leutkircher Schulen. Zu der Patenschaft gibt es eine neue Begleitausstellung, die am 5. Oktober in der Schülerbücherei der Don Bosco Schule in Leutkirch eröffnet wird. Zur Eröffnung laden der Schulleiter der diesjährigen Patenschaftsschule, Christoph Groß, und der Sprecher der Regionalen Arbeitsgruppe Allgäu-Oberschwaben, Hubert Moosmayer, ein.

Die Ausstellung wird von Agnieszka Brugger, der Stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag und Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle, dem Schirmherrn der Patenschaft, eröffnet, teilen die Organsiatoren in einer Pressemeldung mit.

In der Ausstellung werden die Kernthemen der Schulpatenschaft plakativ dargestellt. Es wird aufgezeigt was in Deutschland und Leutkirch während der Zeit des Nationalsozialismus passiert ist und wo Bezüge zu heute zu finden sind. Mit der Patenschaft sollen die Opfer des Nationalsozialismus’ in Leutkirch stärker ins Bewusstsein gebracht werden, heißt es weiter. Die Patenschaft will Anstoß geben, sich den Fragen zu stellen, was Zivilcourage, Bürgersinn und Demokratie heute bedeuten.

Symbol für die Patenschaft ist die drei Meter hohe hölzerne Darstellung von Lilo Gollowitsch, die mit 16 Jahren aus Leutkirch deportiert und in Auschwitz ermordet wurde. Die Skulptur steht während der Patenschaft im Hof der jeweiligen Patenschaftsschule, die Ausstellung dazu im Schulgebäude.

Eine Einführung in die neue Ausstellung gibt Martin Ziegenhagen, der als wissenschaftlicher Referent bei Gegen Vergessen ‐ Für Demokratie e. V. und Antirassismus-Beauftragter des Chemnitzer FC in seiner täglichen Arbeit mit der Ausstellungsthematik konfrontiert ist.

Die Ausstellung wurde mit Mitteln aus der Bürgerstiftung Leutkirch, dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“, der Stadtverwaltung Leutkirch und der elobau Stiftung realisiert.